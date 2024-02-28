Ракам — зміни в житті, Водоліям — фінансові успіхи, Стрільцям — гарний настрій: що обіцяють зорі та погода на день Суперпесика-переможця

Остання середа зими, 28 лютого, обіцяє бути продуктивним днем для роботи в офісі та переговорів, обіцяють астрологи.

Середина дня буде сприяти обміну планами та ідеями на майбутнє, а вечір обіцяє цікаві знайомства із романтичним відтінком, стверджують знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

День напружений, однак якщо ви зосередитеся на головному, зможете просунутися в складній справі. Можливо, хтось попросить у вас допомоги й доведеться багато часу витратити на виправлення чужих помилок. Прислухайтеся до свого організму, робіть паузи, перемикайте увагу.

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Телець

Сьогодні Тельцям важливо не поспішати й ухвалювати зважені рішення. Перш ніж дати відповідь, подумайте гарненько, оцініть наслідки. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до близьких або друзів: вони вас обов'язково підтримають. Будьте м'якшими у стосунках із коханою людиною.

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Близнюки

День складний, із підвищеним емоційним фоном. Багато планів доведеться коригувати, переносити або скасовувати важливі зустрічі. Щоб відігнати похмурі думки, Близнюкам потрібно зануритися в роботу, взяти на себе більше відповідальності. Постарайтеся не нервувати, спокійніше сприймайте те, що відбувається.

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Рак

Готуйтеся до змін у своєму житті. Не всі з них вам сподобаються, проте зірки радять ставитися до них, як до нових можливостей. Люди, з якими Раки познайомляться сьогодні, нададуть їм підтримку в майбутніх ділових проєктах. 28 лютого влаштуйте романтичне побачення своїй половинці.

Лев

Прислухайтеся до порад рідних, до розмов колег. Ви можете почути корисну думку або цікаву ідею, якою незабаром скористаєтеся. Віддайте пріоритет перспективним фінансово вигідним справам, а рутинні заняття відкладіть на інший час. Прораховуйте свої та чужі ходи.

Діва

Не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує. Це додасть вам упевненості у своїх силах. Також зірки радять Дівам 28 лютого не драматизувати ситуацію, шукати прості практичні рішення. Нестандартний підхід до справ допоможе швидше домогтися бажаного.

Терези

Цього дня потрібно уважно й обережно ставитися до будь-якої інформації, не використовувати неперевірені факти. Хтось із вашого оточення може захотіти ввести вас в оману або приховати щось важливе. Вечір проведіть із близькими людьми, відновіть душевну рівновагу.

Скорпіон

Проведіть день розслаблено, за можливості делегуйте свої обов'язки колегам або помічникам. Скорпіонам потрібно відновити енергію і трохи розслабитися. Не допускайте сварок або напруги в особистих стосунках: зараз це може призвести до скандалів і навіть розриву з коханою людиною.

Стрілець

Щоб не стати жертвою інтриг, будьте уважнішими у спілкуванні, не вірте всьому, що вам намагаються навіяти. Намагайтеся контролювати свої емоції, щоб не образити когось різким словом або зауваженням. Наведіть порядок удома, приготуйте що-небудь особливе на вечерю: це підніме вам настрій.

Козоріг

Ваш день пройде з підвищеним емоційним фоном, тому потрібно більше часу проводити на самоті, не вступати в суперечки і знаходити компромісні рішення. Не переносьте питання на потім, з'ясовуйте все відразу. Обговоріть із рідними загальні плани, порадьтеся, обговоріть деталі.

Водолій

Гарний час, щоб закінчити все, що було відкладено. На вашому столі скупчилися справи, які не можуть більше чекати. Навіть якщо вони нудні або неприємні, зробіть зусилля і закрийте ці питання. Старі контакти і зв'язки Водоліїв допоможуть їм вдало вирішити якісь фінансові питання.

Риби

28 лютого проявляйте активність, не пропустіть шанси, які пошле вам Доля. Надайте підтримку, якщо хтось вас про це попросить. Спілкування з коханими людьми підніме Рибам настрій і заспокоїть у складній ситуації. Покупки предметів інтер'єру сьогодні будуть вдалими.

Якщо сьогодні у когось з'явиться вільний час, то можна спробувати засвоїти методику «Супермаркет» від відомої астрологині Анжели Перл — за її словами, так вона заощаджує до десяти тисяч австралійських доларів щомісяця.

А для тих, кому більш до вподоби поради Давида Векуа або інших знавців Східної астрології, можна нагадати, що за Китайським календарем 27 лютого — 28 лютого — день Суперпесика-Переможця.

Його прийнято зображати з елементами американського прапора (як країни, де з'явилась легенда про Супермена) та жовтим з синім кольорами — як надія на близьку перемогу ЗСУ.

Суперпесик-Переможець — це знак Зодіаку, що характеризується постійним прагненням до перемоги, а також терплячістю та високою чутливістю до потреб інших. Такі люди відомі своєю відданістю та здатністю розуміти емоції інших і допомагати їм.

«У роботі сьогодні ви можете зіткнутися з дрібними неприємностями або завданнями, які вимагатимуть додаткового терпіння та витримки. Проте завдяки своїй стійкості та цілеспрямованості ви зможете впоратися з будь-якими викликами», — обіцяють знавці Східної астрології.

А як вміти не звертати уваги на невеликі неприємності, і бути готовим підійматись після кожного падіння, показують герої наступного кліпу.

Також порадує українців і погода — адже скоро літо!

«Протягом дня 28 лютого температура повітря становитиме +7…+12 градусів, на заході +10…+17 градусів, на сході трохи свіжіше, +4…+7 градусів», — стверджує синоптикиня Наталка Діденко.

Крім того, як додала синоптик, сьогодні повсюди в Україні очікується суха погода та багато сонця.

«У Києві 28 лютого опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Вдень близько +10 градусів», — прогнозує Діденко.

Надалі, за прогнозом синоптика, в Україні суха погода триватиме — дощів зовсім не видно.

«Температура повітря десь така і буде — тепліше на заході, холодніше на сході, загалом в межах +7…+12 градусів», — додала вона.

Тобто, можна готувати водні лижі та поглянути, як в одній тоталітарній країні розважають диктатора Кіма (другий сюжет).

А готуючись до літа, варто послухати гарних українських пісень.

Таких, наприклад, як лірична пісня від переможця одного з телеконкурсів.

Або ж «класику» від відомого українського гурту, який називає її «гімном російсько-Української війни».

Попередження: в кліпі присутні лайливі слова на адресу народу, який ми колись вважали «братнім», і який спричиняє українцям стільки страждань і горя.

Але для завершення дня на оптимістичній ноті варто нагадати, що після весіннього рівнодення у деяких знаків Зодіаку поліпшаться фінансові справи, і їх очікує багатство.

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