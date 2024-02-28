Просто монстр: лідер атак «Манчестер Сіті» Холанд встановив унікальне досягнення у матчі Кубка Англії (відео)

Знаменитий нападник «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд, який поступився в опитуванні на «Золотий м'яч» лише Ліонелю Мессі, став героєм матчу 1/8 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Лутона», в якому команда Хосепа Гвардіоли розгромила суперника — 6:2 (Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72 — Кларк, 45, 52) та вийшла до чвертьфіналу.

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23-річний форвард збірної Норвегії забив у цій грі 5 (!) м'ячів (чотири з них після передач бельгійця Кевіна де Брюйне) і став першим в історії футболістом, якому вдалося 5 і більше разів засмутити суперників у поєдинку Кубка Англії та Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у березні 2023-го Холанд відзначився п'ять разів у поєдинку ЛЧ з німецьким «Лейпцигом» (7:0).

Відеоогляд матчу «Лутон» — «Манчестер Сіті» — 2:6

«Ми склали план, і всі добре його виконали. Усі зіграли добре, — заявив після тріумфу Ерлінг Холанд. — Кевін де Брюйне чудовий. Він робить те, що в нього виходить найкраще. Грати з ним — одне задоволення. Ми знаємо, чого ми обоє хочемо один від одного. Це добре поєднується. Він розумний гравець, і мені подобається грати з ним».

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До речі, бувало, Ерлінг Холанд (хто не пам'ятає, норвежець — син колишнього гравця «Манчестер Сіті» Альфа-Інге Холанда) забивав і більше. Досить згадати, що в 2019 році на чемпіонаті світу U20 нападник вразив ворота команди Гондурасу 9 (!) разів (12:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брат зіркового Ерлінга Холанда забив диво-гол ударом з 55 метрів.

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Фото ФК «Манчестер Сіті»

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