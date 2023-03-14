П'ять голів неймовірного Холанда допомогли «Манчестер Сіті» принизити «Лейпциг»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 березня, за підсумками поєдинків у Манчестері та Порту визначилися ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Компанію «Челсі», «Бенфіці», «Баварії» та «Мілану» у вісімці найсильніших команд турніру склали «Манчестер Сіті» та «Інтер».

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 7:0 (Холанд, 22, з пенальті, 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2).

Перший матч — 1:1.

Команда Хосепа Гвардіоли, яка не програє на своєму полі в єврокубках 24 матчі поспіль (22 перемоги та дві нічиї), знищила одного з лідерів німецької бундесліги. Героєм поєдинку став норвезький форвард «городян» Ерлінг Холанд, який уже в першому таймі оформив хет-трик, а після перерви забив ще два м'ячі. П'ять голів у одному матчі Ліги чемпіонів! Раніше таке вдавалося лише Ліонелю Мессі (у ворота «Байєра» в 2012-му) та колишньому футболісту «Шахтаря» Луїсу Адріано (у ворота БАТЕ у 2014-му). І це ще норвежця замінили на 63-хвилині — навіть Пеп вирішив, що це вже занадто. 22 голи у 12 матчах на «Етіхаді» — феноменальний показник зіркового новачка «МанСіті»!

До речі, неймовірний Холанд не лише вивів свою команду до чвертьфіналу турніру, а й у 22 роки та 236 днів став наймолодшим в історії футболістом, який забив 30 голів Лізі чемпіонів (Кіліану Мбаппе з «ПСЖ» цей рубіж підкорився у 22 роки та 352 дні).

«Порту» (Португалія) — «Інтер» (Італія) — 0:0. На 90+7-й хвилині вилучений Пепе («Порту»).

Перший матч — 0:1.

Португальський гранд під керівництвом Сержіо Консейсау просто блискуче розбирався останніми роками з командами з Італії. «Порту» не лише вибив з єврокубків «Рому», «Ювентус» та «Лаціо», але й минулого сезону взяв чотири очки у «Мілана» та випередив «червоно-чорних» у групі Ліги чемпіонів. А ось впоратися з «Інтером» після мінімальної поразки на Апеннінах хлопцям у біло-синіх футболках не вдалося.

До речі, якщо в середу «Наполі» пройде «Айнтрахт» (після 2:0 в гостях), то через 17 років Італія знову буде представлена в чвертьфіналі Ліги чемпіонів трьома клубами (тоді теж були «Мілан» та «Інтер», а ще «Ювентус»).

Остання пара чвертьфіналістів Ліги чемпіонів визначиться, у середу, 15 березня, у поєдинках «Реал» — «Ліверпуль» (перший матч — 5:2) та «Наполі» — «Айнтрахт» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Фейєнорд» — «Шахтар».

Фото Twitter Ліги чемпіонів

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