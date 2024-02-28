Таро-гороскоп за допомогою трьох карт на тиждень до 3 березня: кого підстерігає «Диявол», а кому допоможе «Ієрофант»

Ті українці, хто використав техніку «Супермаркет» від Анжели Перл та прислухався до мелодійного хіта Сергія Лазановського, могли усвідомити, що перехід від зимового періоду до весняного позитивно впливає нашу енергетику, і справи з сьогоднішнього дня будуть йти дедалі краще.

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Ще більше скоригувати інформацію від зірок допоможуть підказки від системи Таро за трьома картами.

Як відомо, в таких розкладах перша карта показує стан справ в моменті «на зараз» і зв'язок з подіями в недалекому минулому, друга карта — події у найближчому майбутньому. А третя карта — це розвиток подій через певний проміжок часу, а також «корекція» прогнозу другої карти.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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Для Овнів настає час змін, що символізує карту «Смерть». Карта «Сонце» закликає насолоджуватись досягненнями, звільнитися від застарілих ідей та активно займатися новими справами. «Ієрофант» нагадує про важливість духовного розвитку та дотримання законів.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Для Тельців є час справедливості, що каже карта «Правосуддя». «Імператриця» обіцяє гармонію та розвиток взаємовідносин, а «Зірка» вказує на успішне просування вперед та виконання бажань.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Близнюкам важливо дотримуватися чесності та відповідальності, що каже карта «Правосуддя». Карта «Диявол» застерігає від спокус та спокус, а «Місяць» нагадує про важливість інтуїції та довіри до себе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки мають вирішити труднощі мирним шляхом, каже карта «Світ». «Ієрофант» закликає до встановлення пріоритетів та пошуку натхнення, а «Маг» обіцяє успіх у здійсненні планів.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Левів настає час активності та відповідальності, каже карти «Колісниця». Карта «Суд» вторить першому Аркану, закликаючи Львів бути активними та відповідальними. «Зірка» обіцяє вирішення складних ситуацій та щастя в особистому житті.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для вас цей тиждень буде повним несподіваних новин та пригод. Карта «Дурень» застерігає представників сузір'я, закликаючи до відповідальності та активності. Настання часу удачі та завершення труднощів обіцяє карта «Мир». «Ієрофант» же нагадує про важливість відповідальності та дотримання традицій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта «Імператриця» віщує здобуття внутрішньої рівноваги, що сприяє поліпшенню відносин з оточуючими. «Колісниця» передбачає завершення складних проектів та заслужену винагороду за зусилля. Однак карта «Вежа» нагадує про те, що потрібно бути готовими до несподіваних подій та змін.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта «Смерть» символізує неминучі зміни та необхідність прощання з минулим. «Ієрофант» нагадує про важливість духовного розвитку та відповідальності за свої вчинки. Карта «Імператор» обіцяє успішний розвиток та досягнення цілей за умови зосередженості та рішучих дій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців початок тижня буде напруженим, згідно з картою «Місяць», яка вказує на страхи та невизначеність. «Імператор» закликає до зосередженості та рішучих дій. Карта «Закохані» наголошує на необхідності прийняття зважених рішень на початку березня.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта «Сила» закликає Козерогів до активності та стійкості у подоланні викликів. «Сонце» обіцяє успіх та благополуччя за умови впевненості у собі та активних діях. Карта «Смерть» нагадує про необхідність прощання з минулим та прийняття змін.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв початок тижня буде напруженим, згідно з картою «Місяць», яка вказує на страхи та невизначеність. «Імператор» закликає до зосередженості та рішучих дій. Карта «Закохані» наголошує на необхідності прийняття зважених рішень на початку березня.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта «Місяць» віщує Рибам тимчасове усамітнення та внутрішнє самопізнання. Важливо звернути увагу на інтуїцію та довіритись своїм почуттям. «Самітник» символізує необхідність тимчасового ізолювання та роздуми. Карта «Дурень» закликає до відкритості до нових можливостей та нестандартного мислення.

А тим представникам знаків Зодіаку, кого не надто порадували прогнози зірок, пропонуємо підняти настрій за допомогою сценки з нового концерту «Кварталу» про те, що буває з любителями зйомок на телефон роботи української ППО.

Також варто нагадати, що до трьох знаків Зодіаку дуже скоро, після 20-го березня прийде справжнє багатство.

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