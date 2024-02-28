Після скандалу з російським триколором в Литві скасували концерт LP

Після того, як американська співачка LP (справжнє ім'я якої Лора Перґоліцці) похизувалася подарунком від російського фан-клубу — худі з символікою рф — спалахнув скандал, європейські фани почали вимагати скасування концертів. Першою відреагувала Литва, де 4 березня мав відбутися концерт зірки в рамках туру. І хоча LP видалила скандальне відео та запевнила у своїй підтримці українців, виступ в Каунасі скасовано. Про це заявили організатори концерту «Medusa Concert» та вибачилися за співачку. Повідомляє видання tv3.lt.

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«Ми хотіли б підкреслити, що „Medusa Concert“ рішуче засуджує російську агресію і завжди підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. Відео, що з'явилося в Мережі, збентежило й обурило нас так само, як і інших людей у Литві. Вона ніколи не підтримувала країну-агресора і всією душею вболіває за українців. Про це вона сказала у своєму відео, опублікованому сьогодні ввечері після усвідомлення помилки. Тож, разом зі співачкою організатор концерту LP — „Medusa Concert“ — приносить усім щирі вибачення за свою очевидну помилку та бажає Україні перемоги!», — йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Також свою позицію заявив концертний майданчик, де мав відбутися виступ.

«У „Каунас Жальгіріс Арени“ є чітка громадянська позиція — ми рішуче підтримуємо Україну. Наша позиція залишається твердою — концерт має бути скасовано. Після підтвердження фактів ми разом з організаторами заходу „Medusa Concert“ ухвалили спільне рішення про скасування концерту. Цим вчинком ми хочемо привернути увагу LP та інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не будемо ігнорувати висловлювань на підтримку країни-агресора», — зазначив керівник відділу організації заходів «Жальгіріс Арени» Мантас Ведріцкас.

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Тим часом в росії регулярно скасовують концерти різних виконавців, які не підтримують військову політику путіна щодо України та так званої «СВО». Зокрема, не дають виступати доньці Алли Пугачової Христині Орбакайте.

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А Максиму Галкіну заборонили виступати в ОАЕ та не пустили на Балі.

Фото: instagram.com/iamlpofficial

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