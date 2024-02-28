Як зробити рушники знову м’якими: дешевизна цих способів вас здивує

З часом рушники можуть стати жорсткими через різні фактори. Це може призвести до того, що вони стануть гірше поглинати вологу, а задоволення від купання буде далеко не розкішним. Але є способи, аби зробити їх знову м'якими, пише southernliving.com.

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Жорсткі рушники не лише шорсткі для шкіри, але й знижують поглинання вологи. Серед причин жорсткості рушників є залишки господарського мила. Якщо вода під час циклу прання недостатньо гаряча, мийний засіб, швидше за все, накопичується на рушниках і робить їх жорсткими. Завжди перевіряйте етикетку на рушниках, щоб переконатися в правильній температурі для прання та рекомендаціях щодо циклу.

Використання занадто великої кількості мийного засобу також може мати подібний результат, залишаючи після себе залишки, які спричиняють жорсткість волокон і знижують поглинання. Якщо ви дозволите мильним залишкам нашаруватися на білизну, з часом їх буде дедалі важче видалити, саме тому важливо використовувати правильну кількість мийного засобу при кожному пранні.

Однак жорсткі рушники виникають не лише через неправильну техніку прання. Коли настає час їх сушити, потрібно переконатися, що ви не переповнили сушарку й не поставили її на надто високу температуру. Обидві ці помилки при сушінні можуть «спалити» волокна, зробивши ваші колись пухнасті рушники жорсткими та незручними. Вам також варто знати, чи не жорстка у крані вода, оскільки вона може спричинити відкладення мінеральних речовин на рушниках, а це призведе до більшої жорсткості волокон.

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Якщо маєте жорсткі рушники, це не означає, що настав час їх міняти на нові. Два основних продукти можуть допомогти відновити рушники лише за два цикли прання. Оцет і харчова сода працюють, як чарівні ліки, коли ваші рушники потребують турботи. Оцет допомагає розщеплювати наліт, а харчова сода нейтралізує неприємний запах.

При спільному використанні ці два інгредієнти нівелюють один одного, тому цей метод потребує окремих циклів прання. Повторюйте цей процес щомісяця або щоразу, коли ваші рушники починають здаватися жорсткими, оскільки це допоможе пом'якшити волокна. Покладіть рушники в пральну машину, не перевантажуючи її. Замість прального порошку використовуйте одну склянку білого оцту. Якщо ви перете кольорові рушники, встановіть теплу температуру води. Якщо ви перете білі рушники, періть їх на гарячому циклі. Після завершення циклу додайте 1 склянку харчової соди прямо на рушники. Запустіть цикл ще раз, теплий для кольорових рушників і гарячий для білих.

Харчова сода — природний засіб для усунення неприємних запахів. Якщо ви маєте справу з затхлими рушниками або намагаєтеся усунути стійкий запах оцту після циклу прання з оцтом, використовуйте цей метод як для усунення запахів, так і для відновлення м'якості ваших рушників після кожного прання. Покладіть у пральну машину рушники невеликого або середнього розміру. Посипте рушники в барабані ½ склянки харчової соди. Додайте пральний засіб, як зазвичай, але не використовуйте ополіскувач. Запустіть прання на теплий або гарячий цикл. Після завершення циклу прання висушіть рушники на низькому або середньому циклі.

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Хімічні залишки можуть бути основною причиною жорсткості рушників, і такі продукти, як кондиціонер для білизни, часто можуть бути винуватцями цього.

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