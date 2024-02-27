Найбрудніші місця в будинку: якщо не прибирати, можна навіть захворіти

Прибирання за допомогою хімічних засобів може бути небезпечним для здоров'я. Але це не привід не прибирати. Навпаки: якщо ви не будете регулярно прибирати будинок, ви також можете захворіти. Адже з часом накопичується багато пилу, волосся, старої лупи та іншого бруду. Жити в чистому середовищі важливо для власного самопочуття. Звісно, є ще й гігієнічний аспект. Якщо ви забуваєте чистити різні предмети побуту, ви можете захворіти, пише My home book.

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Респіраторні інфекції, такі як застуда або грип, передаються повітрям через крихітні крапельки, що містять патогени. Вони вивільняються, наприклад, при диханні, розмові, чханні та кашлі. Ключовим моментом є чхання та кашель. Коли ви сякаєтесь або тримаєте руки перед ротом під час чхання, збудники також потрапляють на руки. Вони можуть передаватися іншим членам родини через предмети або поверхні, наприклад, дверні ручки.

З цієї причини, щоб уникнути захворювання, слід регулярно очищати всі місця та предмети, яких часто торкаються, щоб не допустити зараження. Окрім дверних ручок, це стосується пультів дистанційного керування, віконних ручок, мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, вимикачів світла, кнопки змиву в туалеті та кранів. Для очищення підійде, наприклад, рідина для миття посуду та дезінфікуючі засоби.

Ванна кімната — одне з приміщень у будинку, яке слід прибирати особливо часто. Не тільки тому, що тут ви хочете подбати про себе, але й тому, що в цій кімнаті знаходиться туалет. Це місце в будинку з найбільшим мікробним навантаженням. Мікроби можуть поширюватися під час користування — від членів сім’ї або від гостей. Патогенні мікроорганізми можуть передаватися з рук на кнопки змиву, крани або дверні ручки, наприклад.

Залежно від типу мікроорганізмів, характеру поверхні, температури та вологості навколишнього середовища, вони можуть виживати там протягом певного часу. Контакт із забрудненими предметами може призвести до поширення патогенних мікроорганізмів на руки інших людей через мазок інфекції і, врешті-решт, до їхнього рота і травного тракту, що спричиняє інфекційні захворювання. Окрім регулярного миття рук, вирішальним заходом для стримування патогенних мікробів є використання окремих серветок для прибирання санітарної зони. Варто спочатку мити раковину, а потім унітаз, часто міняти ганчірки для прибирання і прати їх при температурі не менше 60 градусів за Цельсієм.

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Потрібно, рекомендує сайт, стежити за тим, щоб рушники, фланелі, посуд і столові прилади не використовувалися спільно з іншими. Під час епідемії грипу слід регулярно прати такі текстильні вироби: рушники, фланелі та постільну білизну. Тварини також можуть переносити такі патогени, як сальмонела,

Окрім тварин, маленькі діти також приносять багато бруду в дім: діти досліджують світ руками, іграшки падають у пісок на дитячому майданчику, а соски малеча часто ділить з іншими дітьми. Мікроби та бактерії з автобуса, дитячого садка та ігрового майданчика також потрапляють в оселю. Місця, якими діти часто користуються і до яких вони торкаються, слід регулярно і ретельно прибирати.

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