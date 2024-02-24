Видаляємо скам’янілий порошок у лотку пралки без зусиль: поради від Марини Жукової

Один з важливих етапів догляду за пральною машиною — чищення відсіку для порошку. У міру використання, в ньому можуть утворитися наліт, плями плісняви, накопичитися частинки мийних засобів.

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Про це пише в соціальній мережі відома експертка з чистоти Марина Жукова.

Неординарність ситуації — в тому, що з ємності для засипки порошку грибкові спори поширюватимуться вглиб машини, потрапляючи під час прання на речі. В той же час не треба панікувати через це. Чищення лотка стане швидким і ефективним, якщо знати кілька секретів і мати під рукою губки для миття та оцет.

Хід роботи

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1. Підготовка губок



Вставте м'якою стороною губки у відсіки лотка пральної машини. Губка чудово утримує оцет, забезпечуючи тривалий контакт із поверхнею лотка.



2. Додавання оцту



Залийте оцет прямо на губки, забезпечуючи їхнє насичення. Залишіть на кілька годин або на ніч. Оцет м'яко розм'якшить вапняні відкладення і порошок, що скам'янів, надаючи лотку бездоганну чистоту.

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3. Очищення лотка

Через кілька годин видаліть губки з лотка. Очистіть лоток щіткою та промийте в теплій воді.



Щоб довести відсік для порошку до білого-білого кольору, очистивши від жовтих плям, посипте лоток кисневим відбілювачем і залийте окропом. Це призведе до бурхливої реакції, після якої пластик стане білим.

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Також господарка-експерт порадила, куди сипати пральний порошок — в очищений відсік чи прямо в барабан.

А якщо у вас зовсім немає часу на прання білизни у пральній машині, освіжіть його за допомогою полоскання з содою.

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