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Допоможе сіль: як повернути м'якість махровим рушникам

17:43 29 травня 2023
Рушники

Сіль, яку додають при пранні, може вирішити кілька задач. Так, кольоровим речам повертається яскравість, сіль допоможе краще виполоскати порошок. А ще вона допомогає повернути махровим виробам м`якість.

Втім, її не обов`язково додавати у пралку. Махрові речі, зокрема, рушники, можна після прання просто замочити у розчині, пише dailynews.kyiv.ua. Пропорція — 1 столова ложка солі на 1 літр теплої води.

Випрані рушники необхідно замочити в цьому розчині на годину, а потім добре прополоскати та віджати руками. Перед тим, як вішати сушити, їх потрібно різко струсити — ворсинки піднімуться і рушники стануть пухнастими.

Ексклюзивний матеріал «Щоб одяг із натуральних тканин зберіг яскравість, полощіть його з додаванням оцту чи солі, — модельєрка Наталія Синицька» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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