На війні з 18 років: на Рівненщині попрощалися із захисником, якого вбив ворожий дрон

На Рівненщині попрощалися з військовослужбовцем Василем Більчуком. Йому навіки 29 років… Як йдеться у некролозі, чоловік зі звичайної сільської родини, свого часу здобув професію муляра-штукатура, пічника.

ВІДЕО ДНЯ

«По закінченню навчання працював на меблевій фабриці. Ще з юного віку дух патріотизму та громадянського обов’язку перед Батьківщиною зростав разом з нашим захисником, — розповіли про бійця у його громаді. - І тому з початком АТО, по досягненню 18-річного віку, Василь прийняв рішення вступити до лав Збройних Сил України за контрактом».

28 грудня 2014 року Василь у складі 24-ї окремої механізованої бригади був направлений в Луганську та Донецьку області. Два роки та шість місяців кулеметник Василь Більчук захищав територіальну цілісність своєї держави. За вірність та патріотизм був нагороджений орденами та медалями, а саме: орденом «Знак пошани» від міністра оборони України та «Хрестом Мужності» й медаллю учасника АТО від командира бригади.

Після закінчення контракту повернувся додому та влаштувався працювати на цегельний завод.

РЕКЛАМА

«8 лютого 2021 року знову прийняв рішення підписати контракт. Пів року проходив службу у складі десятої гірсько-штурмової бригади у м. Коломия на посаді водія, потому повернувся в рідне село. Початок повномасштабного вторгнення в Україну російського агресора змінив життя героя. До лав Збройних Сил, на захист України Василь Більчук був призваний в жовтні 2022 року за загальною мобілізацією. Спочатку проходив навчання у навчальному центрі в Яворівському районі. Згодом, з березня 2023 року, у складі 42-ї окремої механізованої бригади, у роті розвідки стрілок-розвідник Василь Більчук боронив рубежі країни в районі міста Часів Яр Донецької області».

Родина Більчуків отримала страшну звістку про те, що 18 лютого 2024 року під час обстрілу FPV-дронами противника позицій Збройних Сил України поблизу села Хромове Донецької області Василь Більчук отримав поранення, несумісні з життям. Поховали героя на кладовищі в селі Коршів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію захисника з Хмельниччини Ярослава Свєшнікова, який також з 18 років був на передовій.

197

Читайте нас у Facebook