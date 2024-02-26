«Обіцяв зателефонувати в суботу»: під Бахмутом загинув 26-річний захисник з Рівненщини

Втратили сина батьки, вдовою стала дружина, осиротіли двоє маленьких діток. Мешканці Дроздова на Рівненщині провели до місця вічного спочинку захисника Сергія Тивончука.

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Сергій народився в багатодітній сім’ї. Його поява на світ стала неймовірно щасливою подією, оскільки, маючи трьох доньок — Ніну, Юлію й Надію, — батьки мріяли ще й про сина. Господь почув їхні молитви й через сім років після народження найменшої доньки дарував довгоочікуваного сина — єдиного в родині Тивончуків, пише Гощанська селищна рада.

«Сергій вступив до Рівненського вищого ПТУ, де здобув професію столяра. Далі отримав також посвідчення водія. Працював у ДП ДГ „Тучинське“ водієм вантажного автомобіля. У вересні 2018-го Сергій створив сім’ю. Одружився з дівчиною Юлією, з якою дружили з дитинства. У любові народили двох діток — сина Мирослава й доньку Соломію», — йдеться у некролозі.

Мобілізували Сергія Тивончука в червні 2023 року. Після навчання на Тучинському полігоні його зачислили до складу 42-ї бойової бригади. Був у Костянтинівці, возив бійців, боєприпаси до позицій. Нещодавно Сергій 15 днів був у відпустці. Увесь свій час присвятив дітям, дружині, родині. Вони завжди були найціннішими в його житті. 7 лютого повернувся на позиції, а вже через тиждень, 14 лютого, загинув.

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«У той страшний день близько 16 години він востаннє розмовляв з коханою дружиною Юлією. Попередив, що певний час з ним не буде зв’язку. Обіцяв зателефонувати в суботу. Проте ні Юля, ні батьки Сергія його дзвінка не дочекалися. Потім їм повідомили, що Сергій пропав безвісти. Вірили до останнього, що лиха доля обійде його. Проте…»

За кілька годин після першої страшної звістки отримали другу: Сергій загинув під час виконання бойового завдання в районі села Богданівка Бахмутського району 14 лютого 2024 року в результаті мінометного обстрілу противника.

Втратили сина батьки, вдовою стала дружина, осиротіли двоє маленьких діток

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Завжди життєрадісний, готовий підтримати й допомогти, турботливий син, люблячий чоловік і батько, надійний друг і побратим віддав своє життя за мир і спокій на рідній землі на війні з російськими окупантами. Поховали Героя Сергія Сергійовича Тивончука на кладовищі в селі Дроздів. У квітні цього року йому мало б виповнитися 27 років.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у Славутській громаді провели в останню земну дорогу захисника родом з Хмельниччини Павла Гедзюка. Йому назавжди 48 років…

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