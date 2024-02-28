Ідеальна дівчина: популярний телеведучий розказав про особисте життя

Популярний ведучий ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв зізнається, що за два роки великої війни пережив багато особистих змін і розучився святкувати свій день народження. Єгор згадує, що два роки тому, у перші дні повномасштабного вторгнення він зустрічав його на каналі — то в ефірі, то на дивані між двома стінами під час повітряних тривог.

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«Зараз немає ніяких святкувань, — поділився Єгор з сайтом «1+1». — Для мене загалом завжди це була умовна історія. Фактично кожен день народження я зустрічаю на роботі, тому що — то жахливі дати на Майдані, то анексія Криму, початок повномасштабного вторгнення тощо. Постійно щось відбувається. Це якийсь сакральний перехід. У середньовіччі у містах у цей час карнавал відбувався, тому що вбивали зиму і зустрічали весну. А у нас якийсь теж перехід відбувається. І це зазвичай припадає на лютий.

Я постійно чогось чекаю від дня народження в плані глобальних змін. Такий злам у просторі. Вітамінів уже не вистачає, люди всі вже на межі, і вони чогось чекають. І зазвичай — щось відбувається".

Єгор розказав, що наразі у нього немає коханої та припустив, якою може бути його ідеальна дівчина.

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«Це питання, яке викликає у мене абсолютний подив, тому що умовно кажучи, дівчина — це ж не комп'ютер якийсь, це не річ, це — набір обставин, — каже ведучий. — Я дивлюсь на все, що зі мною було, і я розумію, що це абсолютно набір якихось обставин — мене у той час. Я не можу описати ідеальну дівчину. Це ж не рабовласницький ринок, де ти обираєш ідеальну жінку. Це абсолютно інша історія. Це хімічна більш історія».

Відомо, що зараз Єгор співпрацює з провідним американським каналом над створенням документальної історії.

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«ФАКТИ» писали, що популярна телеведуча Соломія Вітвіцька вперше показала свого коханого.

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