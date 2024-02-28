Уряд Польщі «займеться» українськими дітьми: що відомо

У Польщі, яка продовжила термін перебування в країні для українських біженців, за даними Центру громадської освіти, знаходиться 293 тисячі українських дітей.

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У польських школах навчається приблизно 185 тисяч українських учнів. З них приблизно 135 тисяч — біженці, решта — діти економічних мігрантів, які раніше приїхали до Польщі, пише oko.press.

Втім, польський уряд мало знає про те, наскільки добре українські учні інтегрувалися у польські школи, як вони володіють польською мовою та як добре почуваються у школі, зазначає заступниця міністра освіти Йоанна Муха.

«Але набагато більшою проблемою є діти, які перебувають поза польською системою. Ми знаємо про них ще менше. Деякі з них навчаються в українських онлайн-школах, але невідомо, наскільки ці діти справді виконують свої навчальні зобов’язання. Ніхто з польської сторони цього не перевіряв, тому ми не знаємо, наскільки система дистанційної освіти справді готує їх до життя», — зазначає урядовиця.

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Проте найбільшою проблемою є діти, які не навчаються в жодній країні. У міністерстві припускають, що таких може бути велика група.

«На мою думку, це абсолютно неприйнятно, щоб держава дозволяла тут рости дітям, яким не гарантовано виконання основного права дитини — права на освіту», — зауважила Йоанна Муха.

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За її словами, що останні два роки українським дітям приділялося надто мало уваги в польській системі освіти.

«Ми хочемо запросити дітей, які навчалися поза польською освітньою системою, щоб вони могли отримати максимальну користь. Зміна нашої політики щодо українських дітей буде дуже чіткою. Перші зміни хочемо запровадити з вересня», — каже Муха.

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За її словами польська влада хоче переконати українських дітей у Польщі приєднатися до польської системи освіти.

«Я буду говорити зі своїми колегами в Україні про те, що діти мають право на навчання та освіту, але наразі це фікція. Незалежно від того, чи залишаться ці діти після війни в Польщі чи повернуться до Україну, ми матимемо громадян, які не будуть готові добре функціонувати в суспільстві та на ринку праці», — звернула увагу чиновниця.

За її словами, польська сторона хоче запропонувати, щоб українські діти в Польщі могли вивчати українську мову та українську культуру.

«Ми хочемо, щоб вони відчували, що їхня українська ідентичність плекається, і коли вони повертаються в Україну чи залишаються в Польщі, вони мають повне відчуття власної ідентичності, але водночас ми хочемо, щоб вони здобули освіту», — зазначила Йоанна Муха.

Також українські діти вивчатимуть польську мову і різні предмети польською.

«Нагадаю, що з 2025/2026 навчального року української мови можна буде складати на польській матурі (аналог українського ЗНО). Це вже включено в нашу правову систему, тому розширити цю можливість відносно просто», — розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що хотіла б, щоб українські діти могли вивчати українську як другу іноземну мову. Це означає — як і польська дитина, яка вивчає, наприклад, польську, німецьку та англійську мови, — українська дитина має вивчати польську та українську мову.

Це зрівняє можливості для української молоді, бо українські діти будуть чудово складати українську мову на наступних іспитах.

«Але з іншого боку — це просто справедливо і це шанс для українських дітей відчути, що вони перебувають у дружній до них системі освіти, яка їх підтримує», — зазначила Йоанна Муха.

Вона припускає, що знайдуться й групи польських дітей, які захочуть вивчати українську мову хоча б через сусідство з Україною.

Для українських дітей, які ходили до польських шкіл до спеціальних підготовчих класів, в уряді працюють над концепцією підготовчих занять.

«Ми вважаємо, що підготовчий клас має охоплювати два, максимум три семестри навчання. Більше ні. Для деяких дітей достатньо навіть семестру, все залежить від того, коли дитина приїхала до Польщі і наскільки добре вона адаптувалася», — розповіла представниця Міносвіти.

За її словами, підготовчі заняття мають на меті допомогти дітям добре вивчити польську мову для вступу до загальноосвітньої системи. Але це марна трата навчального часу, коли учень відстає від програми.

«Ми, безумовно, хочемо покращити роботу підготовчих підрозділів. Підготовчі заняття — для тих дітей, які приїхали до Польщі, і тих, хто вже був у Польщі два роки, але навчався онлайн українською мовою і не спілкувався польською. Дитина має потрапити у звичайний клас якомога швидше», — розповіла Йоана Муха.

Також у польських школах хочуть запровадити набагато більше психологічної допомоги та заходів із інтеграції.

Нагадаємо, за даними Євростату, останніми місяцями посилився відтік українців з Польщі до інших європейських країн. Українці їдуть до Німеччини, Норвегії, Данії, в яких вищий рівень життя та кращі умови для біженців.

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