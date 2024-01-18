Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців: що це означає

Польща, яка нещодавно збільшила суму фінансової допомоги на неповнолітніх дітей, продовжила до 4 березня 2025 року механізм тимчасового захисту осіб, які були змушені втекти від війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні польського уряду, повідомляє «Європейська правда».

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«Механізм тимчасового захисту, активований імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік — до 4 березня 2025 року. Відповідно, термін дії виданих до цього часу посвідчень тимчасового захисту також продовжено», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в польському уряді, особам, які отримали від Управління у справах іноземців довідку про надання тимчасового захисту з терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно подавати заяву на отримання нових документів. Ці посвідчення будуть дійсними до 4 березня 2025 року.

Законодавство не передбачає правових підстав для заміни вже виданих посвідчень у зв'язку із продовженням терміну дії тимчасового захисту.

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У документах міститься відповідна відмітка про продовження строку їхньої дії на підставі закону. Таким чином, іноземці, які досі отримали посвідчення, можуть продовжувати використовувати їх як тимчасові посвідки на проживання, що підтверджують їх правовий статус.

Іноземці, які не підпадають під дію закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на її території, але належать до категорії переміщених осіб, перерахованих у відповідному рішенні Ради ЄС, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому разі підтвердженням користування тимчасовим захистом є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що українські шукачі притулку, які перебувають у Чехії, можуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року.

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