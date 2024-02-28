Усі вовчиці Винника тепер його: співак Андрій Кравченко покоряє жіночі серця новим кліпом

Український співак Андрій Кравченко, якого називають другим Олегом Винником, продовжує підкорювати жіночі серця. Артист випустив кліп до нової композиції «Мадонна», в якому показав відомих українок та оспівав жіночу красу. Так, героїнями кліпу стали дружина Григорія Решетніка Христина, співачки Марія Бурмака, Оля Цибульська, Світлана Тарабарова, танцівниця Ілона Гвоздьова, фітнес тренер Марина Боржемська, телеведуча Соломія Вітвіцька та інші.

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«Ти будеш для нього Мадонна — сама грішна і сама свята, королевою навіть удома, станеш сенсом його життя — ці слова для українок. Тільки наші жінки вміють так самовіддано любити, обігрівати, вірити, підтримувати і саме вони заслуговують на те, щоб бути коханими, щоб їх оберігали і балували, цінували та підтримували у всьому. Українська Мадонна — це натхнення і сила, мудрість і слабкість, спокій і пристрасть», — наголошує Андрій Кравченко.

В коментарях передплатники звертають увагу на те, що Кравченко дуже схожий голосом, манерою та навіть жестами на Олега Винника, який зараз відсиджується в Німеччині.

«Тепер всі вовчиці Вінника тут? я Вінника ніколи не любила, але пару пісень подобались. Я надіюсь коли війна закінчиться він не повернеться в Україну. Його нішу зайняв щирий українець, Андрій».



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«Таке відчуття, що Вінника копіює».



«І манера теж, наче копіює його», — пишуть в коментарях.

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Поки Олег Винник зник з інформаційного простору, його образ експлуатує артист DISCOMAN, який повністю копіює не лише його зовнішній вигляд, але й репертуар. Кажуть, що під цим виконавцем приховується Геннадій Вітер.

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Фото: instagram.com/andrii_kravch

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