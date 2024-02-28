Росіяни вдарили КАБами по Купʼянську, є загиблі та поранені
Російські терористи сьогодні вдень знов атакували Харківщину — вдарили КАБами по центру Купʼянська. Є двоє загиблих, під завалами можуть бути ще люди.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 58-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди», — йдеться у повідомленні.
Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці.
Місцеві пабліки пишуть, що зруйновано кафе та церква Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир, який отримав смертельні травми.
Крім того, росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади.
Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 загалом пʼятеро поранених та двоє загиблих.
Загиблі — 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік, деталі встановлюються.
Поранені — 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога.
Зазначимо, з перших днів повномасштабної війни окупанти майже щодня обстрілюють Харків та область зі ствольної та реактивної артилерії, запускають ракети та КАБи з бєлгорода.
Обстановка на Куп’янському напрямку тривалий час залишається дуже напруженою. За минулу добу Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
Народна депутатка України від партії «Голос» Олександра Устінова у коментарі Deutsche Welle заявила, що без західної фінансової допомоги, винищувачів та далекобійних ракет Україна має дуже високі шанси втратити Куп'янськ та Харків.275
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