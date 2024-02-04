ЗРК Patriot не захистить: стало відомо, чому в Харкові не вдається застосовувати ешелоновану ППО, як в столиці

Харків від російських атак не захистить така ешелонована система ППО, як у Києві. Скільки б батарей Patriot або SAMP/T у районі Харкова не розмістили, вони не будуть ефективними через мінімальні відстані до росії.

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Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи «Інформаційний спротив».

Від перших днів повномасштабної війни окупанти влаштовували по Харкову невибіркові, хаотичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, район Північна Салтівка ворог перетворював на другий «Маріуполь». Тоді протидіяти можна було або контрбатарейною боротьбою, або поступово виганяючи ворожі війська за межі Харківської області.

На сьогодні ж російські війська атакують Харків за допомогою ракет або дронів-камікадзе Shahed-131/136. Внаслідок обстрілів колосальної шкоди зазнають насамперед цивільні об'єкти. Застосування ворогом схожих ракет по Києву з великою ймовірністю відбивається, тож виникає запитання: чи можливо навколо Харкова створити таку ж ешелоновану ППО?

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Військово-політичний оглядач групи Олександр Коваленко закликає зрозуміти, що саме ефективно протидіє тим засобам, якими російські війська тероризують Харків нині, а це переважно ракети модифікацій 5В55 ЗРК С-300, 9М723 ОТРК «Іскандер» та Х-22/32. Звичайні засоби ППО малого й середнього радіусу дії не можуть перехопити практично всі ці ракети. Основним засобом для цього є ЗРК Patriot або SAMP/T.

«Для захисту міста цілком може вистачити однієї батареї ЗРК Patriot або SAMP/T, яка б радіусом своєї дії охоплювала не лише сам Харків, а й область, а також частину повітряного простору росії, тобто маючи можливість збивати ракети навіть над територією РФ. Частково це так, але є нюанси», — пояснив аналітик.

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Коваленко зазначив, що ракети Х-22/32 комплекси Patriot або SAMP/T можуть збивати винятково теоретично, адже не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку. Окупанти запускають ці ракети по тих регіонах, де Patriot або SAMP/T не стоять на бойовому чергуванні, тож цю теорію на практиці поки не вдалося підтвердити.

Ракети «Іскандер» комплекси Patriot або SAMP/T «клацають, як насіння». Практично всі ворожі балістичні цілі, які прямують на Київ, збиваються зі 100% ймовірністю. Але річ у тім, що в разі пусків ракет «Іскандер» дальність їхнього польоту до столиці становить 200 км, тож усі системи ППО встигають відреагувати на загрозу. А ось до Харкова від кордону з росією — 20−25 км. Для ракет 9М723 час підльоту становить 12 секунд.

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Зазначається, що комплекси Patriot і SAMP/T — це високотехнологічні засоби ППО, але навіть вони не встигають відреагувати на ракетну загрозу на таких маленьких відстанях і за такий короткий проміжок часу. До того ж у такому становищі ці системи будуть не стільки засобами захисту, скільки ціллю для полювання, адже дуже вразливі для ударів балістикою.

Як показав досвід Києва, ракети модифікацій 5В55 ЗРК С-300 також збиваються системами Patriot і SAMP/T, а от щодо Харкова — знову виникає проблема часу підльоту та реагування. Швидкість ракет 5В55 практично аналогічна 9М723. Але С-300 має іншу перевагу, якої немає в ОТРК «Іскандер» — кількість. Цих ракет набагато більше і застосовувати їх окупанти можуть набагато частіше. Тож навіть у разі успішних перехоплень запуски ракет з С-300 виснажуватимуть систему ППО. В якийсь момент ЗРК для ППО просто не вистачатиме або не буде зовсім.

«Тож у разі розміщення в районі Харкова систем, здатних перехоплювати вищезгадані ракети, вони не стільки убезпечать місто від ударів, скільки, критично не змінюючи ситуацію, поставлять під загрозу самі комплекси ППО, знищення яких для російських окупантів — ідея фікс», — пояснили у групі «Інформаційний спротив».

Щодо атак дронами-камікадзе shahed-131/136, то й у цьому разі близькість Харкова до кордону з рф робить місто вразливим. За таких умов дуже складно своєчасно відреагувати та перехопити навіть безпілотник, який летить зі швидкістю 150−180 км/год. Мобільні групи знищують дрони на межі своїх можливостей — з урахуванням обмеженого маневру на відстані. Для збивання Shahed-131/136 якраз ефективніше застосовувати ЗРК, але малого радіусу дії — як-от Alvis Stormer, Crotale, Gepard тощо.

Водночас захищати Харків від ракетних атак можна не лише за допомогою ППО, але і шляхом знищення носіїв/пускових. Однак цей варіант входить не до меж дії ППО, а до компетенції зовсім інших підрозділів, тож розглядати його зараз не зовсім доцільно.

За висновками експертів, ешелонована ППО, аналогічна тій, що є в Києві, Харкову не допоможе. Скільки б батарей Patriot або SAMP/T у районі Харкова не розмістили, вони не працюватимуть ефективно через мінімальні відстані до РФ і недостатній час на реакцію та перехоплення цілі.

«Можна (і цілком реально) підвищити рівень безпеки від дронів-камікадзе за рахунок розширення номенклатури засобів ППО малого радіусу дії. Але в іншому Харків буде вразливим для терористичних ракетних атак до кінця війни. І не факт, що не буде й після — з урахуванням маніакальної слабкості росіян до провокацій», — резюмується у публікації.

Нагадаємо, що лише на середину січня 2024 року від його початку відбулося щонайменше вісім великих ракетних ударів, десятки людей отримали поранення, були жертви. Все це тому, що російський диктатор все ще не полишає намірів захопити українське місто.

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