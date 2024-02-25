38.14 / 38.68 41.32 / 42.07
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Після Авідіївки наступними будуть Куп’янськ і Харків»: нардепка попередила про загрозу втрати українських міст

13:05 25 лютого 2024
Олександра Устінова

Якщо Україна не отримає від Заходу додаткової підтримки, боєприпасів і літаків F-16, то країну цього літа очікує величезна проблема.

Про це заявила народна депутатка України від партії «Голос», член постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Олександра Устінова в коментарі Deutsche Welle.

Вона вважає, що без західної фінансової допомоги, винищувачів та далекобійних ракет для війни проти росії Україна має «дуже високі шанси втратити Харків». Депутатка назвала захоплення Авдіївки першим кроком до втрати інших великих міст України, зокрема Куп'янська та Харкова.

«Авдіївка — це перший крок, як буде виглядати Україна. Після Авдіївки буде Куп'янськ і, на жаль, Харків. А Харків — друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, у нас будуть дуже високі шанси втратити Харків», — сказала Олександра Устінова.

РЕКЛАМА

До речі, на київського Форуму «Україна. Рік 2024» міністр оборони Рустем Умєров зазначав, що половина постачань зброї не приходить в Україну вчасно: «Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно… Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що більшість західних урядів не усвідомлюють, наскільки загрозливою є ситуація з війною в Україні.

РЕКЛАМА

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

380

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

оборона аеропорту у Гостомелі

В повітрі вже були 18 військово-транспортних літаків ворога, щоб сісти в Гостомелі: як вдалося завадити висадці російських військ біля Києва

заправка

Обминайте їх десятою дорогою: названо мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

люди

«Ключ до багатства»: у березні на 4 знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

зодіак

Нові гроші і нове кохання: кого наприкінці зими чекають «приємні сюрпризики»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту