«Після Авідіївки наступними будуть Куп’янськ і Харків»: нардепка попередила про загрозу втрати українських міст

Якщо Україна не отримає від Заходу додаткової підтримки, боєприпасів і літаків F-16, то країну цього літа очікує величезна проблема.

Про це заявила народна депутатка України від партії «Голос», член постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Олександра Устінова в коментарі Deutsche Welle.

ВІДЕО ДНЯ

Вона вважає, що без західної фінансової допомоги, винищувачів та далекобійних ракет для війни проти росії Україна має «дуже високі шанси втратити Харків». Депутатка назвала захоплення Авдіївки першим кроком до втрати інших великих міст України, зокрема Куп'янська та Харкова.

«Авдіївка — це перший крок, як буде виглядати Україна. Після Авдіївки буде Куп'янськ і, на жаль, Харків. А Харків — друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, у нас будуть дуже високі шанси втратити Харків», — сказала Олександра Устінова.

РЕКЛАМА

До речі, на київського Форуму «Україна. Рік 2024» міністр оборони Рустем Умєров зазначав, що половина постачань зброї не приходить в Україну вчасно: «Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно… Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що більшість західних урядів не усвідомлюють, наскільки загрозливою є ситуація з війною в Україні.

РЕКЛАМА

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

380

Читайте нас у Facebook