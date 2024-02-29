«Для поляків ми не брати і не добрі сусіди. Давайте вже бути дорослими», — Олексій Давиденко

Підприємець Олексій Давиденко розповів про відношення Польщі до України й те, як українці мають ставитися до поляків.

«Знову поляки відзначилися агресією. Тепер до українських журналістів, — пише, нагадуючи про ситуацію із затриманням біля польсько-білоруського кордону знімальної групи журналіста-розслідувача Михайла Ткача, Олексій Давиденко. — Викресліть назавжди зі свого лексикона такі фрази як:

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вони наші брати;

вони наші добрі сусіди.

Так само багато десятиліть нам вдолблювали, що ми брати з росіянами. Типу. Хай вони молодші, хай вони бідніші, хай вони хохли — але ж брати. Поки росіяни не почали нас вбивати — за нашу віру, за наш вибір, за нашу землю. Які на… й брати?!

Тепер нам так само вдолблюють, що ми добрі сусіди поляків. Хай молодші, хай бідніші. Але ж добрі сусіди і знову як брати. Ми для всіх них не брати і не добрі сусіди.

Тимчасові союзники — так. Тимчасові партнери — так. Але.

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Ніхто з них не вважає нас братами — бо до братів так не відносяться. Давайте вже бути дорослими. Їм по… й на наші проблеми, біди і страждання. Пріоритет у них лише один. Їхні власні інтереси.

Ми для них:

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зона впливу,

предмет геополітичного інтересу,

територія збуту,

джерело робочої сили.

Кажуть, що вони, поляки, підставили нам міцне плече в найважчі місяці російської агресіі — це абсолютна правда. І ми їм це за будемо вдячні пожиттєво. Вдячні — так. Але ми нікому з них нічим не зобовʼязані. Вдячні, але рівні.

Польша для нас так само повинна стати виключно:

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країною рівноцінного збуту,

територію логістичного транзиту,

зоною економічної експансії,

предметом стратегічного інтересу,

джерелом інвестицій і технологій.

Інакше ми і далі десятиліттями будемо чиєюсь зоною інтересу — принеси, подай, почухай…"

Фото із соцмереж

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