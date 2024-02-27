Відомого українського журналіста-розслідувача затримали на польсько-білоруському кордоні: у чому причина

В Польщі, де блокують український транзит, правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом із оператором, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю. Відзняті матеріали поляки частково видалили, повідомляє «Українська правда».

ВІДЕО ДНЯ

«Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати… Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи. На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з росії і Білорусі в Польщу. Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою», — заявив журналіст.

У підсумку Ткача та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили після дозволу «зверху». Увесь цей час журналістам не дозвляли ні з ким зв'язатися. В польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

РЕКЛАМА

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені.

РЕКЛАМА

Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.

Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.

РЕКЛАМА

За словами Ткача, у той час, коли польські фермери блокують українсько-польський кордон, журналісти вирішили перевірити, що відбувається на польсько-білоруському.

Цю ситуацію вдалося вирішити лише після розголосу та втручання посольства України в Польщі.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому на Михайла Ткача було скоєно напад під Києвом.

Фото: Українська правда

70

Читайте нас у Facebook