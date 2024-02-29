«Є списки людей, по яких ворог працює. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії», — Юсов

Головне управління розвідки (ГУР) знає, кого рф планує завербувати чи вже завербувала для просування російських наративів і підготовки до спецоперації «Майдан-3». Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, передає Радіо Свобода.

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«Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Зараз у них задача максимально закупити тисячі сторінок та акаунтів. Це буде робота ботоферм, новостворених чи вже куплених телеграм-каналів», — сказав Юсов.

Він також додав, що в списку є не лише люди, яких рф вже завербувала, але й ті, кого Москва хоче долучити до просування проросійських наративів. Крім того, за словами Юсова, Кремль не може розраховувати на своїх попередніх агентів.

«Та когорта політичних діячів, яка в них була, вона вже засвічена і не має жодного впливу в Україні. Але щоразу, коли ми чутимемо такі наративи, які розхитують Україну з середини, які делегалізують ухвалення державних рішень, ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють», — пояснив представник ГУР.

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Крім того, він пояснив, як саме рф вербує агентів. За словами Юсова, не завжди йдеться про пряму співпрацю.

«Це не завжди означає, що до людини звертається хтось із „червоною зіркою“. Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном», — заявив Юсов.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно командувач УДА Дмитро Ярош заявив, що Майдан в Україні — явище природнє, а не інспіроване та штучне, а вплив «корисниї ідіотів» на ситуацію ніколи не буде визначальним.

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