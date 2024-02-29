Колишній зек, який повернувся з війни в Україні, вбив «найкращого вчителя росії»

В росії, що веде повномасштабну війну проти України, колишній в'язень, який повернувся з війни, скоїв подвійне вбивство, повідомляє ВВС News з посиланням на російські ЗМІ.

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Інцидент стався у селі Кутана в Якутії. 24 лютого чоловік проломив голову ломом 34-річному чоловікові та завдав ударів сокирою 64-річній жінці.

Загибла Валентина Федорова була вчителькою початкових класів із 40-річним стажем. Вона була переможцем конкурсу «Кращий учитель росії» та володарем гранту президента росії.

Підозрюваний був у 2020 році засуджений до 9,5 років колонії за вбивство, однак у 2023 році вирушив воювати проти України і потім повернувся до рідного села Кутана. Його звуть Віктор Саввінов.

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2020 року Вілюйський райсуд Якутії визнав його винним у вбивстві жінки, з якою вживав спиртне — він побив її та зарізав відразу чотирма ножами. Саввінов отримав за сукупністю 11 років колонії суворого режиму.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в росії «вагнерівець», який повернувся з війни, скоїв масове вбивство. Також у росії з колонії звільнили людожера, який убив як мінімум чотирьох людей. Його відправили на війну проти України.

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