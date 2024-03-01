«Час усунути покидька»: героя Олімпійських ігор обурив вчинок зрадника Карякіна

Відомий український скелетоніст, герой Олімпійських ігор у Пекіні Владислав Гераскевич різко відреагував на те, що колишній український, а нині російський шахіст Сергій Карякін відвідав окуповану Авдіївку.

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«Спорт поза політикою» — російська версія. російський шахіст Карякін відвідав окуповану Авдіївку. На відео він вихваляється тим, що росія знищила українське місто. Це відкрита військова пропаганда, а Карякіна не усунуто ФІДЕ. Настав час усунути покидька", — написав Владислав Гераскевич у соцмережі.

Про те, що він побував наприкінці лютого на окупованих територіях, зіграв там у шахи на даху зруйнованої багатоповерхівки та навіть міг стати випадковою жертвою дрону-камікадзе, Сергій Карякін розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

«Вчора вранці був у Авдіївці, потім був у Сєвєродонецьку та інших містах. В Авдіївці було досить напружено. Була чутна стрілянина. Я так розумію, що це збивали безпілотники.

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Ще в якийсь момент була тривога, бо пролітав дрон-камікадзе, і ми всі терміново побігли до укриття. Він приземлився метрів за сто від нас. Я не говоритиму, що він до нас летів, але ми могли стати випадковою жертвою", — розповів Карякін.

Сергій Карякін в окупованій Авдіївці

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Нагадаємо, що уродженець Криму Сергій Карякін, який у дитинстві жив у Донецькій області, був чемпіоном Всесвітньої шахової олімпіади у складі збірної України, але в 2009 році прийняв громадянство росії і став затятим шанувальником путінського режиму. У березні 2022-го за рішенням Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) шахіста було відсторонено на пів року за відкриту підтримку війни. У вересні того ж року термін дискваліфікації закінчився. Тепер Карякін входить до когорти довірених осіб володимира путіна на найближчих «виборах» президента росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Карякін потрапив під ракетний удар на Запоріжжі.

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