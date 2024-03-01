Отримав премію «Золотий ліфон»: в Україні визначили найсексуальнішого митця

Поки в Україні триває розпочата кремлем війна, українці не можуть відвідувати церемонії вручення «Оскара» чи «Ґреммі», де визначають лауреатів на кращу чоловічу чи жіночу роль, кращі фільми тощо.

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Зате в Україні є досить незвичні та оригінальні премії, й одна з них — «Золотий Ліфон». Нею нагороджується митець, чия гра чи мистецтво справили найбільше враження на жіночу частину глядачів.

Цього року премію отримав 38-річний актор Олексій Гнатковський, зірка фільму «Довбуш», котрий минулого року був диктором радіодиктанту Національної єдності — його назвали «найсексуальнішим українським митцем».

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«Цього сезону ми довго думали, чи на часі взагалі наш „Золотий Ліфон“. Але після перегляду фільму „Довбуш“ ми вже думали, навіщо взагалі „Золотий Ліфон“, якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський. І з цього натхнення таки запустили голосування. І наші симпатії знайшли відгук у серцях всіх — з величезним відривом. Дякуємо всім, хто голосував — адже в нашій премії немає журі, переможця обирає народ», — пишуть організатори премії на офіційній сторінці у соціальній мережі.

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У дописі розповіли, що акторська гра Олексія Гнатковського заворожує і закохує. Також відзначили його талант імпровізації, винахідливість, гострий розум і почуття гумору.

Своєю чергою, нагадаємо, що у лютому пройшла церемонія нагородження премією BAFTA, яка вважається британським «Оскаром». Головним переможцем вечора став «Оппенгеймер». Блокбастер зібрав загалом сім нагород, включаючи найважливіші категорії «Найкраща чоловіча роль» (Кілліан Мерфі), «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Роберт Дауні-молодший) та «Найкраща режисура» (Крістофер Нолан).

На церемонії вручення нагороди Британської кіноакадемії був присутній принц Вільям, але без своєї дружини Кейт.

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