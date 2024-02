Черговий тріумф Тейлор Свіфт та перша нагорода Майлі Сайрус: у США в 66-й раз вручили «Греммі» (відео)

Американська співачка Тейлор Свіфт, чий альбом «1989 (Taylor's Version)» протримався на першому місці в чарті Billboard 200 протягом 68 тижнів, отримала 14 статуетку «Греммі». 66-а церемонія вручення статуеток «Греммі» відбулася в неділю, 4 лютого, у Лос-Анджелесі.

Як пише «Німецька хвиля», поп-співачка, яка у 2023 році побила кілька касових рекордів зі своїм фільмом «The Eras Tour» і стала «людиною року» за версією журналу Time, отримала «Греммі» за випущений наприкінці 2022 року реліз Midnights відразу у двох категоріях — «Альбом року» та «Кращий вокальний поп-альбом». Свіфт таким чином зібрала вже 14 статуеток «Греммі» за свою кар'єру — в минулому, серед іншого, вона тричі отримувала нагороди за «Альбом року».

Співачка Майлі Сайрус отримала нагороду у категорії «Найкращий запис» за альбом Flowers, а найкращим дебютантом на музичній сцені у 2023 році, за версією Національної академії мистецтва та науки звукозапису США, стала R&B-виконавиця Вікторія Моне.

А пісня What was I made for? співачки Біллі Айліш, написана для фільму «Барбі», отримала премію «Греммі» у номінації «Найкраща пісня року».

Найкращим рок-альбомом за підсумками 2023 року визнано альбом This is Why групи Paramore, а гурт Metallica отримав «Греммі» за «Найкраще метал-виконання».

Найбільше «Греммі» у рок-сегменті церемонії зібрала інді-супергрупа Boygenius, яка складається з виконавців Жюльєн Бейкер, Фібі Бріджерс та Люсі Дакус. Гурт отримав статуетки за «Найкращий альтернативний альбом», «Найкраще рок-виконання» та «Найкращу рок-пісню».

R&B-виконавиця Солана Імані Роу, відома як SZA, отримала «Греммі» за «Кращий прогресивний R&B-альбом», статуеткою був удостоєний і трек Snooze з цього релізу. «Греммі» за «Кращий реп-альбом» та «Краще реп-виконання» отримав Майкл Сантьяго Рендер, який виступає під псевдонімом Killer Mike і відомий серед іншого за участю в хіп-хоп дуеті Run The Jewels.

Нагадаємо, що торік королевою церемонії стала Бейонсе — вона перемогла в номінаціях «Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом» та «Найкраща пісня у стилі R&B». Першу нагороду їй приніс диск Renaissance, другу — композиція CUFF IT.

