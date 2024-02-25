Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Для клієнтів «Газмережі» доступна нова функція у особистих кабінетах — під час обов'язкової щомісячної подачі даних про спожитий газ віднині це можна робии для кількох лічильників з одного зареєстрованого кабінету.

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«Ця функція стосується споживачів, які на своєму особовому рахунку мають два або більше встановлених лічильників газу. Раніше такі споживачі через особистий кабінет могли передати лише показання одного лічильника», — зазначають у харківській філії «Газмережі».

Щоб скористатись новим функціоналом кабінету за розподіл газу потрібно:

Зареєструвати кабінет на сайті «Газмережі» або увійти до раніше зареєстрованого кабінету (https://my.grmu.com.ua/login);

У верхній лівій частині кабінету клікнути на «Внести показання»;

Ввести дані приладів обліку газу по кожному лічильнику окремо.

Завантажити актуальний рахунок за розподіл газу та оплатити послуги можна на головній сторінці кабінету.

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У дніпровскій філії компанії нагадали, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, затвердженим НКРЕКП, побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на 1 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб (до 5 числа включно) надавати їх оператору ГРМ, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках із постачальником газу.

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А в компанії «Нафтогаз України» — про кроки, які необхідно зробити, якщо у споживача мінилося прізвище, номер телефона або електронна пошта.

Для оновленя даних на сайті https://gas.ua перевірити та ввести актуальну інформацію можна легко та зручно у розділі «Клієнтам» — «Актуалізація даних»:

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Створіть запит;

Надайте необхідні документи;

Підпишіть заяву онлайн.

Це допоможе вам отримувати:

Актуальну інформацію за особовим рахунком;

Правильні нарахування за спожитий газ;

Швидкий доступ до онлайн сервісів та передачі показань;

Коректне та своєчасне інформування;

Покращений рівень обслуговування.

Нагадаємо, що згідно з планами переходу до ринкових відносин у сфері споживання природного газу, в Україні вводиться третя платіжка за газ — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж

Фото Pixabay

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