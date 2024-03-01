Ворог скинув авіабомби на село у Запорізькій області: одна людина загинула, шестеро отримали поранення

Російські війська, які ракетами та дронами в ніч на 1 березня атакували Дніпропетровщину та Донеччину, скинули авіабомби на три будинки в одному з сіл Запорізького району.

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Це сталося 29 лютого. В результаті варварських дій одна людина загинула, ще шість отримали поранення, повідомили в МВС України.

«Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерхових житлових будинках», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна.

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«У результаті атаки загинув 1 чоловік, ще 6 людей отримали поранення», — констатували у відомстві.

Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють мирні населені пункти в Запорізькій області. Так, на початку року, 3 січня, було обстріляне село Плавні, загинули двоє людей. Також на початку року російські терористи накрили авіабомбами Оріхів. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Поранення отримала жінка.

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В ніч на 15 лютого ворог також атакував Запоріжжя. Постраждали чотири людини. Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкта торгівлі.

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