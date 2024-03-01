Терористи атакували Україну ракетами та «шахедами»: як відпрацювала ППО

Російські терористи не полишають намірів тримати в напрузі протиповітряну оборону нашої країни, намагаючись завдавати ударів по мирних населених пунктах.

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Не обійшлося без нападів й минулої ночі. Ворог атакував територію України, застосувавши як дрони типу «шахед», так і ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За його словами, в небі над регіоном були збиті три російські безпілотники.

«Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах», — додав він.

Про збиті цілі повідомили й у Повітряних силах ЗСУ.



«У ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма ударними БпЛА типу «Shahed», — розповіли військові.

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За даними військових, ракети ворог запустив з окупованої Донецької області та бєлгородської області рф, а дрони — з районів приморсько-ахтарська та курська.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 „шахеди“ у межах Харківської та Дніпропетровської областей», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, по Костянтинівці Донецької області вночі ворог вдарив чотирма ракетами С-300, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, відділ поліції, лікарня, адмінбудівля, 2 дитсадки, амбулаторія, два підприємства. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 900 окупантів, 36 артсистем, 30 ББМ та 26 дронів. На сході підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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