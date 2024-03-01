В москві поховали опозиційного політика Олексія Навального: що відомо

В п'ятницю, 1 березня, у москві поховали російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише «Медуза».

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Поховали «головного ворога путіна» на Борисівському цвинтарі.

Могила політика

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Рідні і близькі біля домовини

Прощання з політиком проходило під пісню My Way Френка Сінатри, а труну в землю опустили під саундтрек з Термінатора 2.

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Після того, як труну опустили в землю, тих, хто прийшов попрощатися з Навальним, пустили на Борисівський цвинтар. За розкладом воно мало закритися о 17:00 (16:00 по Києву), проте поки що про закриття не повідомлялося.

Люди, які прийшли попрощатися з Навальним, розповіли про провокаторів у натовпі, які пропонували «йти на Кремль». Поліція пропускала їх через загородження за умовним знаком.

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Юлія Навальна опублікувала пост в інстаграмі, де попрощалася з чоловіком. Вона, як і діти політика, не приїхала до Росії з міркувань безпеки.

Прощання з політиком прходило в храмі «Утоми моя печалі» у Мар'їно, де присутні аплодували й вигукували «Навальний!»

Відспівування в церкві

Черга з охочих попрощатися з Навальним розтяглася на 2 км.

Черга біля кладовища

На прощання приїхали політики Євген Ройзман, Борис Надєждін, Катерина Дунцова, а також на похорон прибули посли країн ЄС, США та Великої Британії.

За інформацією росЗМІ, у районі Мар'їно батьків школярів попередили, що учні повинні залишатися у школі «з метою забезпечення безпеки».

Зазначимо, що у п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань рф заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера.

При цьому близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна «Нова газета. Європа» розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля, як це вже зробили в США.

Фото Медуза

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