путін зламав плани: названо дату і місце похорону Навального

Російського опозиційного політика Олексія Навального, про смерть якого в колонії оголосили 16 лютого, мають поховати на Борисовському кладовищі у Підмосков'ї 1 березня. Таку заяву зробили в команді Навального.

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Зокрема, відспівування померлого призначено на 14:00 мск у церкві ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі» в Мар'їно.

За словами директора «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова, прихильники опозиціонера хотіли поховати його 29 лютого, проте всі зали для прощання відмовляли їм, причому деякі — в останній момент. Тож Жданов припустив, що це пов'язано із запланованим на 29 лютого зверненням володимира путіна до Федеральних зборів.

Нагадаємо, у ФСВП росії заявили, що опозиціонеру нібито стало погано після прогулянки, пізніше — що у нього відірвався тромб.

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В команді політика однозначно вважають смерть свого лідера в колонії політичним вбивством, а США оголосили про посилення санкцій щодо російської влади.

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