Не отримають навіть обіцяного: на скільки реально виростуть пенсії після індексації у березні

Уряд нарешті офіційно ухвалив рішення про індексацію пенсій у березні. Індексація становитиме навіть не 8%, а на 7,9%.

Люди при цьому обурені, бо обіцяли одне, а отримали інше, пише видання «На пенсії».



Якщо говорити про звичайні пенсії за віком, то на 7,9% зросте не сама пенсія, а зарплата, яка використовується у формулі розрахунку. Тобто на виході не завжди можна отримати ті самі очікувані відсотки, які анонсувалися, вони можуть бути ще меншими.

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Який відсоток індексації пенсій у березні 2024 року

Якщо, скажімо, пенсія понад 4 000−5 000 грн, то відсоток індексації таким і вийде. А ось якщо у вас пенсія менша за 3 000 грн, то вона зростає насамперед не за рахунок індексації, а за рахунок збільшення мінімальних виплат.

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Тобто основний розмір пенсії буде проіндексовано, але він все одно маленький і буде доплата до мінімальної пенсії.

Минулого року було запроваджено такі доплати до мінімалки — 2 520 грн, 2 760 грн, 3 000 грн або 3120 грн, усе залежало від того, чи працює людина, скільки в неї стажу, який вік тощо.

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З 1 березня 2024 року ці доплати зростають на 200 грн або трошки більше. Це будуть доплати до 2 720 грн, 2 980 грн, 3 240 грн і 3370 грн, згідно з проєктом Постанови Кабміну.

Як змінився прожитковий мінімум і на що він впливає

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Також має зрости прожитковий мінімум, ще з 1 січня він зріс, але пенсії піднімають тільки зараз.

Мінімальна пенсія 2 361 грн дорівнює прожитковому мінімуму, і меншої пенсії не може бути ні в кого.

Також в залежності від прожиткового мінімуму зростають різні доплати, зокрема, доплати за стаж, доплати ветеранам війни.

Важливо не заплутатися, бо індексація і питання мінімальних виплат накладається одне на інше. У когось за фактом пенсія зросте через індексацію, у когось через збільшення мінімалки.

Якою буде мінімальна індексація пенсій 2024 року

Анонсують, що мінімальна індексація буде 100 грн, а максимальна 1 500 грн, як торік. Зокрема, тим, хто пішов на пенсію у 2021, 2022, 2023 роках, за фактом пенсії не індексують. Таким особам просто встановлюють надбавку 100 гривень.

А 1 500 грн — максимальний розмір індексації — зможе отримати та людина, у якої пенсія починається приблизно від 19 000 грн і більше.

Кого торкнеться індексація в березні 2024 року

Індексацією обіцяють охопити більшість видів пенсії: звичайні пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсій науковців, пенсії держслужбовців, чорнобильські пенсії. Поки що за дужками залишаються спеціальні пенсії суддів і прокурорів.

Очікується, що мінімальні пенсії зростуть приблизно на 200 грн. В уряді запевнили, що зростання цін у нас за рік лише 5%, тому така індексація все перекриває.

Також видання публікує відео експерта Сергія Коробкіна, в якому він дає відповіді на питання про те, чому пенсії в березні індексують тільки на 7,9%, кого уряд звинувачує в обмані пенсіонерів та хто з пенсіонерів отримає «втішні» 100 грн.

Нагадаємо також, що завдяки індексації пенсій, деякі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення суми виплат як у березні, так і у квітні. Але це відбудеться лише за умови відповідності пенсіонера певним критеріям, зокрема віку та заробленого страхового стажу.

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