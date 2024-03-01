Все вирішить допомога союзників: карпатська мольфарка розповіла про закінчення війни

Розпочата кремлем війна триває вже більше двох років, і їй, здається, не видно логічного кінця.

З кожним днем оптимізму стає все менше як у українців, так і у наших союзників. І це не дуже добре, так як згідно з пророцтвом карпатської мольфарки Соломії Цвітанії, перемога нашої країни буде можлива тільки за серйозної підтримки країн-союзників.

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Про це говориться в її пророцтві, яке поширюється у Мережі, пише «Апостроф».

За словами провидиці, цього року Україна продемонструє світу силу свого духу та незламність волі. І війна, яка була випробуванням для кожного українця, наближається до свого логічного завершення.

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Сценарій, що розгортатиметься на полі бою та дипломатичних переговорів, покаже, що з Україною правда та Бог. Поразка агресора стане не лише відновленням справедливості, а й яскравим прикладом Божого покарання за несправедливість та зло.

Наступні місяці можуть принести нові випробування, але це будуть випробування, що загартовують національний дух, ведучи до перемоги.

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«Ми побачимо, як ключові рішення нашого командування призведуть до значних здобутків на фронті та на дипломатичній арені. Відбудуться події, які не лише змінять хід війни на нашу користь, але й покажуть світові, що Україна — це сила, з якою треба рахуватися. Міжнародна підтримка відіграє ключову роль у нашій боротьбі. Лідери інших країн збільшать допомогу Україні — це стане вирішальним фактором у поверненні окупованих територій та встановленні миру на нашій землі», — йдеться у прогнозі.

Перш за все, посилення обороноздатності ЗСУ через модернізацію війська та розвиток оборонної промисловості є невід'ємною частиною шляху до миру. Водночас, виробництво власної військової техніки та зброї забезпечить стратегічну незалежність і готовність відповідати на будь-які зовнішні загрози, додала Соломія Цвітанія.

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Нагадаємо, що її колега по мольфарству Марія Цвілинів наприкінці січня оприлюднювала більш оптимістичний прогноз щодо термінів закінчення війни, проте на той час ще була надія, що прихильники Трампа у Сенаті США все ж проголосують за пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США.

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