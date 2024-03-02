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Сирський на Східному фронті дізнався, «чому одним бригадам вдається утримувати позиції, а іншим — ні»

10:55 2 березня 2024
Олександр Сирський

Олександр Сирський, який вже майже місяць командує Збройними Силами України, за підсумками поїздки східною ділянкою фронту повідомив про певні кадрові зміни в ЗСУ.

Головком ЗСУ зазначив, що «протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим — ні». За його словами, це, насамперед, залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих.

«В окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення», — зазначив Сирський.

Головком окремо відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.

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Заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності він розцінив як позитив.

Нагадаємо, що разом із заміною Головкома ЗСУ нових очільників отримали Сили Тро, Десантно-штурмові війська, Об'єднані Сили та Сухопутні Війська.

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Фото зі сторінки Олександра Сирського

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