На Вінничині, де раніше затримали чоловіка, який вбив жінку на очах її маленького сина, Барський районний суд виніс суворий вирок зловмиснику, який рік тому позбавив життя 20-річну дівчину — довічне ув'язнення.

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В ГУНП у Вінницькій области повідомляють, що 16 лютого 2023 року 23- річний фігурант проник до будинку своєї сусідки аби вчинити крадіжку. Коли дівчина помітила дії правопорушника, він напав на неї із ножем, завдавши смертельні тілесні ушкодження від яких потерпіла загинула на місці події. Нападник знищив усі докази й інсценував самогубство жертви.

Фото поліції

В поліції розповідали, що зловмисник практично не залишив на місці злочину жодних слідів. Він зачинив з середини вікна та двері. Для того щоб заплутати слідство і уникнути відповідальності, він облаштував все так, ніби потерпіла вчинила самогубство. З будинку він викрав одяг, прикраси та гроші. Частину одягу вбитої дівчини правоохоронці згодом знайшли в лісі — його намагалися спалити.

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Фото поліції

27 березня поліцейські затримали підозрюваного за місцем його проживання. Йому інкнримінували дві статті — умисне вбивство з корисливих мотивів та розбій, які передбачають покарання у вигляді до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

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Фото поліції

Суд першої інстанції визнав фігуранта винним у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів) та за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у житло, в умовах воєнного стану та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що 15 років ув'язнення отримав мешканець Київщини, який побив дружину, відніс її тіло в гараж, де відрізав потерпілій голову, кінцівки, а потім впродовж чотирьох днів спалював частини тіла. В той час разом з чоловіком проживали четверо їхніх спільних з вбитою дітей, яким чоловік говорив, що мати поїхала в гості.

Фото поліції

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