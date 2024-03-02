Під завалами багатоповерхівки в Одесі знайшли мертву дитину (відео)

В Одесі збільшилася кількість жертв у багатоповерхівці, в яку поцілив ворожий дрон вночі 2 березня.

В ДСНС повідомляють, що на рівні першого поверху, під завалами виявлено тіло загиблої дитини, проводяться роботи по деблокації. Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало. Врятовано 5 людей, з них 1 дитина.

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Місцеві канали пишуть, що загинула тримісячна дитина та її мати, яку наразі намагаютья дістати з-під завалів. Пізніше було уточнено, що загинула трирічна дитина.

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Народний депутат України Олексій Гончаренко, який наразі знаходиться в Одесі, розповів, що дрон зруйнував квартиру, де мешкало подружжя з двома дітьми. Батько, який з однією дитиною був на кухні під час атаки, живий. Його рідних ще шукают.

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Як пише «Одеса Інфо», також деблокували чоловіка, який мешкав у підвалі. Він був у стані сп'яніння та не постраждав.

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Вскоре стало известно, что спасатели обнаружили и четвертое тело.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 3 березня в Одесі буде оголошено траур.

Нагадаємо, що тиждень тому ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі — кілька квартир на верхніх поверхах були знищені вщент, під завалами рятувальники знайшли тіла двох людей.

Фото ДСНС

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