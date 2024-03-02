Мінус 15 тисяч гривень: Ксенія Мішина стала жертвою інтернет-шахраїв

Відома українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно заразилася коронавірусною інфекцією, поділилась вкрай неприємною історією. Вона повідомила, що стала жертвою шахраїв. За словами зірки українського шоу-бізнесу, її обікрали на 15 тисяч гривень. Подробицями Мішина поділилась в соцмережі Instagram.

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Акторка розповіла, що зіткнулася з недобросовісним баєром. Знаменитість повинна була прорекламувати послуги на своїй сторінці. Вона запропонувала бартер та замовила одяг на більшу суму, ніж було вказано. В результаті Ксенія Мішина доплатила 15 тисяч гривень та очікувала на речі. Однак, баєр відразу видалила сторінку, коли акторка перерахувала їй кошти.

«Я обрала речі, але вийшло це на більшу суму: плюс 15 тис. грн. Вона сказала, що їй треба 100% передплата. Я скинула їй 15 тис. грн на карту. І вона сказала, що пішла викупати речі. Потім сказала відправила. Добре, чекаємо. Минуло два тижні. Я їй вчора пишу… І все. В результаті немає сторінки, все заблоковано, видалено. До побачення, Ксеніє, 15 тис. грн твоїх. Я робила скріни, відчувала, що щось не т. е. Але цієї сторінки вже не було, потім я помітила, що вона її переназивала. Шахраї», — написала Мішина.

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Також акторка порекомендувала своїм підписникам бути вкрай обережними. Зірка українського шоу-бізнесу зізналась, що така ситуація її неабияк засмутила. Ксенія Мішина змирилась з тим, що не поверне власних коштів.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Мішина повернулася з відпочинку на Балі. Також вона вразила зміною свого образу.

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