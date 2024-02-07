«Гаряча блондинка!»: популярна акторка кардинально змінила образ

Популярна акторка та телеведуча Ксенія Мішина, яка нещодавно повернулася з відпочинку на Балі, вразила зміною образу. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала відео її перевтілення в білявку. Акторка написала свої враження: «Я теж не очікувала. Як вам?»

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Шанувальники Мішиною відразу почали коментувати новий образ Ксенії. Багато хто був у захваті та порівнював її з голлівудськими зірками.

«Оце ви можете ошарашити своїх підписників», — поділилися враженнями у коментарях.

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«Нічого собі Ксенія, так ви гаряча блондинка, вам дуже пасує», — були в захваті дописувачі.

Але знайшлись і ті, хто написав, що з темним волоссям акторці було набагато краще.

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«Незвично, — вирішили у коментарях. — Темний личить більше! Але ж красу нічим не зіпсувати».

«Темне краще, але й блонда вогонь!» — написали у відповідь.

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Більшість шанувальників Мішиної вирішила, що Ксенія не наважилася б на таке перевтілення та лише використала перуку.

«Не віриться, що перевтілилась — скоріш за все перука», — були впевнені коментатори.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Мішина розкрила систему свого харчування.

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