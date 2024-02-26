Ксенія Мішина знову злягла з ковідом

Акторка та блогерка Ксенія Мішина, яка нещодавно здивувала кардинальною зміною іміджу, пожалілася на проблеми зі здоров’ям. Вона знову підхопила ковід. Хворобу підтвердив тест, який акторка зробила вдома. Про це Ксенія розповіла в інстаграмі.

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Ксенія навіть жартує, що її можна називати амбасадором цього вірусу, бо вже третю зиму вона хворіє. За словами акторки, цього разу в неї немає високої температури, проте вже три дні вона відчуває жахливу слабкість.

Мішина каже, що загалом, нічого страшного немає. Вона лікується вдома вітамінами.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що донька Олі Полякової Марія знову потрапила до лікарні.

Також співачка та акторка Анна Трінчер під час відпочинку за кордоном опинилася під крапельницею через отруєння.

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Фото: instagram.com/misha.k.ua

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