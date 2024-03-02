Конгрес ветеранських і бізнес-об'єднань: «Ветерани і підприємці є рушієм перемоги і відбудови України»

Ветерани і бізнес є рушійною силою для перемоги України у війні та повоєнної розбудови держави. Влада має усвідомити, що без бізнесу не буде економіки, а відтак — не буде армії. У Києві Конгрес ветеранських і бізнес-об'єднань ухвалив резолюцію із закликом до влади підтримувати підприємництво.

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Конгрес сформулював єдину позицію щодо розбудови оборонного комплексу, ветеранської політики, економічної стійкості і відбудови України.

Сергій Позняк

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Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів, заявив, що ветеранам і підприємцям настав час об’єднатися для позитивного впливу на розвиток суспільства. «Через знищення економіки, знищується армія, а також наша державність. Ми цього не дозволимо. Україна має бути цілісною як ніколи. Тих, хто своїми неправомірними діями будуть підштовхувати нас до акцій протесту, будемо вважати зрадниками і колаборантами, що хочуть розвалити країну зсередини», — йдеться у резолюції Конгресу, яку зачитав Сергій Позняк.

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Ігор Кривецький

Бізнесмен і меценат Ігор Кривецький заявив, що сьогодні ветеранську і бізнес спільноти неможливо розділити, адже близько 200 тисяч підприємців воюють, багато з них пішли на фронт добровольцями. «Інша левова частина військових — це сім’я підприємців, тому що практично всі вони працюють на приватних підприємствах. Тому це єдина організація, яка має взяти на себе відповідальність за оборону і відбудову країни», — наголосив Ігор Кривецький.

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Старший лейтенант Нацгвардії України, член СЕО Club Ukraine Володимир Терещенко заявив, що в України великий запит на потужне громадянське суспільство: «Рушійна сила — це військові, бізнес, волонтери, всі хто долучений до війни і перемоги. Об’єднання цих людей і суспільством, яке може ефективно розбудовувати країну, створювати програми і візії».

Андрій Длигач

Український підприємець, науковець та громадський діяч Андрій Длигач зазначив у свою чергу, що «бізнес зараз є тією силою, на якої будується зараз економічна стійкість Держави.

На думку Героя України Дмитра Фінашина, єдність представників бізнесу і ветеранів є абсолютною необхідністю для перемоги і розвитку України.

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