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Спорт

Костюк створила сенсацію у Сан-Дієго, вперше в кар'єрі перемігши суперницю з топп'ятірки світового рейтингу (відео)

9:14 3 березня 2024
Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк (34-а в рейтингу WTA), яка обіграла у чвертьфіналі олімпійську чемпіонку з росії, вперше у кар'єрі пробилася до фіналу турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго (США) із призовим фондом 922 тисячі доларів.

У матчі ½ фіналу 21-річна киянка сенсаційно перемогла 5-у ракетку світу, дочку американського мільярдера Джессіку Пегулу — 7:6 (4), 6:1. При цьому у першій партії Марта здійснила неймовірний камбек, відігравшись із рахунку 1:5.

Перша в кар'єрі перемога над суперницею з топп'ятірки світового рейтингу принесла Костюк 87 тисяч 665 доларів призових «брудними» та 350 рейтингових очок. У поєдинку за трофей Марта битиметься з 49-ю ракеткою світу, 27-річною британкою Кеті Бултер, яка у півфіналі виявилася сильнішою за Ему Наварро зі США — 6:3, 6:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк відгуляла весілля на Кіпрі.

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Фото X WTA

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