Українка Костюк вперше у кар'єрі перемогла олімпійську чемпіонку з росії на турнірі у Сан-Дієго (відео)

Одна з найкращих тенісисток України Марта Костюк (34-а у світовому рейтингу), яка відгуляла весілля на Кіпрі, здобула яскраву вольову перемогу на престижному турнірі WTA 500 у Сан-Дієго (США) із призовим фондом 922 тисячі доларів.

ВІДЕО ДНЯ

У поєдинку за вихід до півфіналу 21-річна киянка здолала у трьох сетах 32-річну олімпійську чемпіонку з росії Анастасію Павлюченкову (25-а) — 3:6, 6:4, 6:3 і традиційно відмовилася тиснути суперниці з країни-терориста руку.

До речі, два тижні тому на турнірі у Досі українка через хворобу змушена була знятися з поєдинку проти уродженки Самари після трьох зіграних геймів.

Хай там як, Марта, яка вже заробила в Сан-Дієго 51 тисячу доларів «брудними», перервала серію з трьох поразок у чвертьфінальних матчах (турніри у Вашингтоні, Аделаїді, а також Australian Open-2024) і вперше за рік зіграє у півфіналі. Путівку до фіналу Марта оскаржить у протистоянні з 5-ю ракеткою світу американкою Джесікою Пегулою (до речі, дочкою мільярдера), якій програла обидва очні поєдинки — у 2022 році в Цинциннаті та минулого сезону на Australian Open.

РЕКЛАМА

Додамо, що на шляху до чвертьфіналу турніру в Сан-Дієго киянка обіграла американку Енн Лі (167-а) — 6:4, 4:6, 6:2 та Тайлу Престон (153-а) з Австралії — 6:4, 6:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита українська тенісистка Надія Киченок розлучилася з чоловіком.

РЕКЛАМА

Фото X WTA

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook