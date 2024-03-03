Софії Ротару сподобалось: Алла Пугачова анонсувала вихід нового альбому

Алла Пугачова у соцмережі розповіла про враження від альбому «PS», який з'явився на стрімінгових сервісах 1 березня.

Вона зазначила, що про нову збірку дізналася останньою.

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Також артистка заявила, що альбом став «хорошим подарунком» до її 75-річчя. За словами співачки, до ювілею вона має намір подарувати своїм фанатам нові пісні.

«Чекайте, мої дорогі шанувальники. Тільки заради вас», — сказала виконавиця популярних пісень.

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В коментарях шанувальники подякували Аллі Борисівні за творчість. Також лайк поставила і народна артистка України Софія Ротару.

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Альбом «P.S.» з'явився напередодні. На його обкладинці зображено афішу Пугачову з концерту в Москві та Мінську, де вона виступала разом з українською продюсеркою Нателлою Крапівіною.

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До альбому увійде 11 нових композицій: «Монолог», «Анестезія», «Поживи в моїй шкурі», «На коні», «Життя напоказ», «Вільне», «Сіре пальто», «Щось треба мені», «Соловушка», «Мій друг», «На землю випала роса». Крім того, в ньому будуть дев'ять відомих пісень у нових аранжуваннях: «Все добре — нічого не трапилося», «Свята брехня», «Тягне серце руки», «Кругом голова», «Зірка», «Не робіть мені боляче, панове», «Свічка горіла», «Кохання, схоже на сон», «Жінка, яка співає».

Останній альбом Примадонна, яка демонструє вражаючий оптимізм і чудову форму, випускала 16 років тому. 2008 року вийшла збірка «Запрошення на захід сонця», а 2013 року на вініловій платівці з'явився альбом пісень, написаних композитором Юрієм Чернавським.

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