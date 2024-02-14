Кохання, схоже так на сон: Максим Галкін показав, як Алла Пугачова вітає друзів з Днем Валентина

Народна артистка Алла Пугачова, зі славою якої не можуть нічого вдіяти пропутінські хейтери, не тільки піднімається на сцену задля допомоги старшій доньці Христині, але й веде активний спосіб життя.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, спілкується з друзями за допомогою сучасних засобів зв'язку.

Це показав у соціальній мережі її чоловік Максим Галкін, який кілька годин тому опублікував сьогодні, 14 лютого, нове-новісіньке фото Примадонни.

РЕКЛАМА

На знімку Алла Борисівна 74-річна Алла Борисівна сидить у світлих джинсах і кофті в кріслі на фоні білої стіни.

При цьому зірка набирає номер своєї подруги у Великобританії, щоб привітати її з Днем Святого Валентина.

РЕКЛАМА

Гуморист не став підписувати фотографію дружини, і лише коротко вказав «Дзвінок другу».

Своєю чергою, шанувальники подружжя кинулися робити компліменти Пугачовій про те, як вона чудово виглядає, і які вони вдячні артистці за те, що вона свого часу подарувала їм багато гарних та хороших пісень. І цитують деякі з них, зокрема, «Кохання, схоже так на сон».

РЕКЛАМА

Цікаво, що в деяких коментарях читачі бажають Аллі Пугачовій продовжити свої «досягнення» і пережити нинішнього російського диктатора путіна, як вона свого часу пережила кількох радянських та російських правителів.

Нагадаємо, що раніше колишній стиліст співачки розповів, як вона змогла схуднути за допомогою його хитрості.

288

Читайте нас у Facebook