Поляки масово прикидаються українськими водіями: навіщо це їм потрібно

У сусідній Польщі, де влада намагається все більше «закручувати гайки» для українських біженців, поліція звернула увагу на явище, яке стало масовим з моменту вторгнення рф в Україну: місцеві жителі прикидаються українськими водіями.



Таким чином тамтешні автомобілісти намагаються уникнути відповідальності за порушення ПДР, пише профільне автомобільне видання.



Зазначаються, що після отримання штрафу за порушення, оформленого за допомогою використання систем автоматичної фотофіксації, поляки роблять спроби довести, що за кермом їхнього авто була особа з України або Білорусі. Білорусів у Польщі стало багато з 2020 року, на тлі репресій Лукашенка, а українці масово виїжджали в країну через напад рф.

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Поляки швидко зметикували, що їхня поліція не в змозі вести розслідування щодо негромадян ЄС, оскільки має складнощі з їхньою ідентифікацією. Таким чином вони стали масово перекидати провину на вигаданих українців і білорусів, а оскільки у місцевих правоохоронців немає доступу до баз даних України та Білорусі, то перевірити цю інформацію вони не в змозі. У підсумку притягнути водія до відповідальності стає вкрай складно.

Нагадаємо, що жителі Польщі не тільки намагаються «підставити» українців на авто, але й чинять злочини проти вантажів, які переміщуються транзитом через їхню країну. Зокрема, йдеться про затримку і навіть знищення коштовних для українців вантажів.

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