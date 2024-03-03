Втрати колосальні: у Феодосії знищений нафтогін окупантів

На сході окупованого Криму цієї ночі знов було неспокійно. У Феодосії, ймовірно, був знищений нафтогін російських окупантів.

Про це повідомили представники партизанського руху «Атеш».

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Агенти «Атеш» з окупаційних органів влади зазначають, що в ніч на 3 березня був «приліт». За словами партизанів, був знищений нафтогін у Феодосії, який використовують загарбники.

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«Наслідки усували до самого ранку. Втрати колосальні», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, минулої ночі в окупованій Феодосії пролунали вибухи. У мережі повідомили, що нібито була атака дронів, тому працювала протиповітряна оборона. При цьому у деяких Telegram-каналах писали, що вибухи пролунали у районі нафтобази. Туди нібито направили пожежні авто та «швидкі».

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Пізніше у міноборони рф відзвітували про «відбиту атаку» на Крим. У шойгу заявили, що нібито збили аж 38 дронів.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі російські терористи обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області. У Дніпрі на місці атаки сталося займання, але рятувальники оперативно приборкали вогонь. У Запорізькій області росіяни протягом доби завдали 221 удар по населених пунктах.

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