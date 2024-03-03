Терористи обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області, в Одесі продовжують розбір завалів зруйнованого будинку

В ніч на неділю, 3 березня, російські військові атакували ракетою, ударним дроном і артилерією Дніпропетровську область.

На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджено будинок, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його інформацією, після опівночі війська агресора вдарили ракетою по Дніпру. На місці атаки сталося займання, але рятувальники оперативно приборкали вогонь.

«На Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе. З артилерії ворог гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються», — додав Лисак.

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Внаслідок ворожої атаки жертв немає.

В той же час не обіійшлося без жертв у Запорізькій області: по 10 населених пунктах загарбники завдали протягом доби 221 удар. У Василівському районі від ворожого снаряда загинув 38-річний мешканець селища Приморське, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Також окупанти вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки.

163 артудари прийшлися по території Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

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Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також, на жаль, зросла кількість жертв атаки російських терористів на Одесу, яку вони здійснили в суботу, 2 березня. Як повідомив у Мережі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, станом на 23:00 з-під завалів зруйнованого ворожим дроном 9-поверхового будинка дістали тіла 8 мешканців — загинули троє чоловіків 35, 40 та 54 років, двоє жінок — 73 та 31 років, та двоє дітей — 3-річний Марк та 4-місячний Тимофійко.

Станом же на ранок 3 березня кількість жертв ворожої атаки зросла до 9 осіб, повідомили у ДСНС України.

Розбирання завалів тривало більше доби

До пошуку людей долучили кінологів

Також нагадаємо і про українську акцію помсти, яку провели «невідомі» напередодні у російському єкатеринбурзі — там підірвали електропідстанцію, що постачає електрику на три оборонні заводи.

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