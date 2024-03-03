Купіть кору верби та лаванду: ефективні трав’яні чаї від головного болю

Мільйони людей живуть з мігренню і чи не кожен з нас відчуває головний біль на напіврегулярній основі. Головні болі можуть бути викликані чим завгодно — від вірусу до неправильної постави. Інші поширені причини — перенапруження очей, зневоднення, стрес, низький рівень цукру в крові, магнітні бурі. Як правило, головний біль не завдає серйозної шкоди здоров'ю і з часом минає сам по собі. Однак це не робить біль менш жахливим, особливо коли у вас немає можливості відпочити та відновити сили, поки він не пройде. Хоча безрецептурні знеболювальні, такі як ібупрофен або аспірин, можуть допомогти впоратися з головним болем, багато хто з нас воліє йти більш природним шляхом. І, на щастя, існує безліч трав, які також ефективно знімають головний біль, пише видання Nutratea.

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Заварені у чашці, ці трави також можуть допомогти нам розслабитися і відновити водний баланс, що корисно, якщо ваш головний біль викликаний стресом або нестачею рідини. Найкращі трав'яні чаї від головного болю — це ті, що містять трави з протизапальними та знеболювальними властивостями.

Кора верби як «природний аспірин» містить саліцин, активний інгредієнт, який хімічно схожий на аспірин і діє майже так само (хоча і без розладу шлунку, який може викликати аспірин). Чай з вербової кори — традиційний засіб від головного болю та інших форм болю. Крім того, що вербова кора є природним болезаспокійливим засобом, вона має протизапальну дію, а отже, може допомогти заспокоїти запалення, пов'язане з головним болем і мігренню.

Заспокійливий, охолоджувальний і освіжальний чай з м'ятою — популярний напій, який також може допомогти полегшити головний біль. Відомо, що м'ята ефективно зменшує біль, пов'язаний, наприклад, з головним болем напруги.Частково здатність м'яти заспокоювати головний біль пояснюється вмістом ментолу. Ця охолоджувальна сполука є природним болезаспокійливим засобом, який з давніх часів використовувався для полегшення всіх видів болю, в тому числі й головного.

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Ще одна трава, яка часто використовується для лікування головного болю і мігрені — лаванда. Дослідження показують, що вона також ефективна, оскільки в ході випробувань показала значно кращі результати, ніж плацебо.

Ви, мабуть, найбільше знайомі з лавандою в ароматерапії — її часто використовують як ефірну олію в спреях для подушок та бальзамах від головного болю. Однак ця заспокійлива рослина також добре підходить для трав'яного чаю, чудово поєднуючись з іншими травами, що знімають головний біль.

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Імбир має багато переваг для здоров'я, в тому числі полегшує головний біль. Крім того, ця зігрівальна трава є протизапальною. Якщо ваш головний біль супроводжується нудотою, імбир може допомогти заспокоїти шлунок. Він також чудово допомагає при головному болю від стресу, оскільки його протизапальні та антиоксидантні властивості зменшують відчуття тривоги.

Лікарі також попереджують: щоб не страждати від мігрені та головної болі, важливо не пропускати сніданок.

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