«Майте під рукою корицю та імбир»: як позбутись головного болю швидко та ефективно

Раптовий чи різкий головний біль, нестерпна мігрень можуть бути справжніми тортурами. Багато хто поспішає вдатися до знеболювальних препаратів. Але є натуральні домашні засоби, які можна використовувати для ефективного лікування головного болю, мігрені та інших недуг самостійно, пише muenchener-verein.

Кора верби — ідеальний засіб при частих головних болях. Чай з вербової кори містить знеболювальну саліцилову кислоту — основний компонент широко використовуваного універсального препарату аспірину. Цей чай досить гіркий на смак. Однак кожен, хто часто страждає від головного болю, повинен завжди мати під рукою трохи аптечної дрібно нарізаної вербової кори. Одну чайну ложку додають у 250 мілілітрів води. Цю суміш кип'ятять близько п'яти хвилин, а потім проціджують через сито.

Квітки ялівцю, гібіскусу, троянди вживайте при початковому головному болю. Приготування: 1 чайну ложку відповідних квітів залити гарячою, але не киплячою водою і дати настоятися близько десяти хвилин. Потім пийте повільно, маленькими ковтками.

Квітки ромашки — універсальний засіб. Цей чай не тільки знімає головний біль, але й допомагає проти скарг на шлунок, які виникають у багатьох людей одночасно з головним болем. Рекомендоване дозування — дві чайні ложки на склянку води (гарячої, не киплячої). Отриманий відвар повинен настоятися близько десяти хвилин, а потім процідити через сито.

Завдяки своїм протизапальним і знеболювальним властивостям, така спеція як імбир настільки ж ароматна, як і гостра, також може бути використана як негайний засіб від головного болю. Щоб приготувати чай, натріть на тертці невеликий шматочок імбиру (розміром з кінчик пальця) і залийте його 150−250 мілілітрами окропу. Імбирний чай повинен настоятися близько 15 хвилин і охолонути перед вживанням.

Еспресо або чашка міцної кави також можуть пом'якшити наслідки сильної мігрені, оскільки кофеїн знову звужує розширені кровоносні судини мозку. Багато хворих також додають до кави сік половинки лимона, щоб підтримати знеболення, ініційоване власним організмом.

Лавандова олія також має розслаблювальну та знеболювальну дію. У цьому випадку пацієнтам слід капнути кілька крапель олії на верхню губу і вдихати через ніс протягом приблизно 15 хвилин. Другий варіант — змочити серветку двома-трьома краплями лавандової олії, а потім покласти її на лоб.

Багато людей, які страждають від головного болю, використовують корицю. Вони змішують 1 чайну ложку меленої кориці (без добавок) з невеликою кількістю води, щоб вийшла м'яка паста, змащують нею лоб, залишають на 15 хвилин у положенні лежачи і потім змивають розчин.

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