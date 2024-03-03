Знахабніли вкрай: польські фермери на кордоні почали нищити техніку для українських військових

Польські мітингарі, які не дають українським перевізникам нормально працювати, не тільки нищать агропродукцію з нашої країни, а вже навіть перейшли на вантажівки з допомогою для українських військових.

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Про це у соцмережі повідомив українець Назар Смик, який живе у Великій Британії та займається закупівлею військової та промислової техніки для України, пишуть ЗМІ.

За його інформацією, 3 березня перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» стоять дві його вантажівки.

«У*бани фермери знову не пускають вантажівки для наших військових», — зазначає українець.

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У коментарі ЗМІ Назар Смик розповів, що дві його фури везуть до України чотири військові вантажівки Daf.

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«Це демілітаризовані військові вантажівки, які йдуть на один з фондів, вони вже оплачені. Вже на місці їх розподілять між бригадами, зокрема, для 12-ї бригади спеціального призначення „Азов“ Національної гвардії України. Сказали поляки, що не пропустять. Говорив з посольством, там сказали, що весь кордон перекритий. Поліція пробувала перекинути вантажівки на другий пропускний пункт, а там пропускають одну фуру на годину, якщо я туди поїду, то буду декілька діб стояти», — розповів українець.

ЗМІ вже писали, що поляки заблокували на кордоні вантажівки з допомогою військовим. Тоді Назар Смик повідомив, що його автотранспорт з технікою для ЗСУ три дні був заблокований на кордоні. Після розголосу цієї ситуації, зокрема, публікацій у ЗМІ, вантаж Назара Смика пропустили.

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Назар Смик зазначив, що польська поліція ніяк на ситуацію не реагує. Чоловік додав, що проблеми виникають з кожною фурою, яка їде в Україну.

«У них вибори і вони спеціально блокують кордон. Поліція навіть не пропускає до мітингувальників. Поліція нічого там не може зробити, вона просто уникає конфліктів. Минулий раз митники через скандал вночі пішли і витягнули фури, і перекинули їх через кордон. Я зробив тоді скандал, але ситуація не помінялася. Сьогодні знову фури стоять. Я змушений робити скандал, щоб показувати полякам, що за дурня відбувається на кордоні», — зазначив Назар Смик.

Волонтер додав, що така ситуація із затримкою військової техніки на кордоні триває від початку зернової блокади, логістика збільшилася з п’яти до 14 днів.

Своєю чергою, в етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що зараз на українсько-польському кордоні поляки продовжують блокувати всі шість пунктів пропуску, а в черзі на в’їзд в Україну очікують 2400 вантажівок. Найбільші черги поблизу пунктів пропуску «Краківець» та «Ягодин». У «Ягодині» пропускають вантажівки лише у напрямку України, за минулу добу через цей пункт пропуску проїхали лише 70 транспортних засобів.

«Нагадаю про те, що „Ягодин“ — це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200−1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну… Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають», — повідомив речник ДПСУ.

Нагадаємо, у січні за прикладом поляків, румунські фермери та аграрії також блокували рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сірет», що розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

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