38.02 / 38.56 41.21 / 41.90
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Хотіли «хайпануть»: в Івано-Франківську поліція затримала хуліганів, які били перехожих на вулицях міста

18:52 3 березня 2024
люди

В Івано-Франківську, де минулого року на вулиці зарізали вчительку, троє молодиків нападали на одиноких перехожих, зокрема людей літнього віку. Вони завдавали ударів своїм жертвам, використовуючи при цьому газові балончики.

Відео інциденту вранці 3 березня облетіло соціальні мережі, повідомили в Івано-Франківській ОДА.

Після цього поліція області розпочала кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».

Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень, а також одну потерпілу жінку. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази.

РЕКЛАМА

На відео, опублікованому поліцією, один з затриманих заявив, що вони «вирішили хайпанути».

«Ми не хотіли завдати шкоди людям, і всі удари наші були здебільшого імітованими», — заявив один з нападників й додав, що вибачається перед постраждалими.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про інцидент, який стався у Києві на одній зі станцій метро.

Там невідомий чоловік розпорошив в обличчя жінці сльозогінний газ. В результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.

РЕКЛАМА

387

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вогняний тигр

Ракам — приємні новини, Водоліям — важливі знайомства, Левам — вдалі перемовини: що обіцяють зорі на день Вогняного Тигра

Дзідзьо

Дзідзьо на сцені більше не буде: співак пояснив своє рішення

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Анна Саліванчук

Нереальна красуня: Саліванчук після розлучення знялася в еротичній фотосесії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту