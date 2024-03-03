Хотіли «хайпануть»: в Івано-Франківську поліція затримала хуліганів, які били перехожих на вулицях міста

В Івано-Франківську, де минулого року на вулиці зарізали вчительку, троє молодиків нападали на одиноких перехожих, зокрема людей літнього віку. Вони завдавали ударів своїм жертвам, використовуючи при цьому газові балончики.

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Відео інциденту вранці 3 березня облетіло соціальні мережі, повідомили в Івано-Франківській ОДА.

Після цього поліція області розпочала кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».

Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень, а також одну потерпілу жінку. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази.

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На відео, опублікованому поліцією, один з затриманих заявив, що вони «вирішили хайпанути».

«Ми не хотіли завдати шкоди людям, і всі удари наші були здебільшого імітованими», — заявив один з нападників й додав, що вибачається перед постраждалими.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про інцидент, який стався у Києві на одній зі станцій метро.

Там невідомий чоловік розпорошив в обличчя жінці сльозогінний газ. В результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.

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