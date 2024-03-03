Хотіли «хайпануть»: в Івано-Франківську поліція затримала хуліганів, які били перехожих на вулицях міста
В Івано-Франківську, де минулого року на вулиці зарізали вчительку, троє молодиків нападали на одиноких перехожих, зокрема людей літнього віку. Вони завдавали ударів своїм жертвам, використовуючи при цьому газові балончики.
Відео інциденту вранці 3 березня облетіло соціальні мережі, повідомили в Івано-Франківській ОДА.
Після цього поліція області розпочала кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».
Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень, а також одну потерпілу жінку. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази.
На відео, опублікованому поліцією, один з затриманих заявив, що вони «вирішили хайпанути».
«Ми не хотіли завдати шкоди людям, і всі удари наші були здебільшого імітованими», — заявив один з нападників й додав, що вибачається перед постраждалими.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про інцидент, який стався у Києві на одній зі станцій метро.
Там невідомий чоловік розпорошив в обличчя жінці сльозогінний газ. В результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.387
Читайте нас у Facebook